Diabeticii din Constanţa, victime ale crizei din sănătate

Diabeticii din Constanța, victime ale crizei din sănătate

Bolnavii de diabet din Constanța încep să resimtă lipsurile financiare din sistemul sanitar. Testele de automonitorizare a glicemiei, de care ar trebui să beneficieze gratuit, prin programul național, au fost cumpărate din propriul buzunar. Mai mult, pacienții cu diabet zaharat sunt nemulțumiți de faptul că nu le sunt asigurate consumabile suficiente, respectiv ace și seringi speciale, pentru injectarea zilnică a insulinei. Tratamentul diabetului presupune respectarea unui regim alimentar strict, monitorizarea zilnică a glicemiei și administrarea de insulină, medicament indispensabil pentru menținerea stării de sănătate a pacienților. Conform legislației în domeniu, bolnavii trebuie să beneficieze în mod gratuit atât de insulină, cât și de testele prin care să-și automonitorizeze nivelul glicemiei. Părinții copiilor cu diabet au avut însă surpriza, la începutul acestei luni, să descopere, în momentul în care s-au prezentat la farmacie pentru ridicarea testelor, că trebuie să scoată bani din buzunar. „Băiatul trebuie să-și monitorizeze glicemia de trei sau patru ori pe zi, pentru că așa este indicat. Până acum am luat testele gratuit, dar am fost anunțată că trebuie să le cumpăr, pentru că nu mai sunt bani”, ne-a spus Tatiana N., mămica unui băiețel de 12 ani, bolnav de diabet, care a fost nevoită să plătească aproape 250 de lei pentru testele necesare. Precum ea, au pățit mai multe mămici. Situația este cunoscută și de dr. Doina Catrinoiu, șefa Clinicii de Diabet, Boli de Nutriție și Metabolism din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. Medicul ne-a explicat însă că situația a fost creată de farmacii, iar în prezent problemele au fost depășite. „Noi nu am avut niciun fel de lipsuri pe programul național de diabet, am primit medicația și testele de autocontrol necesare. În urmă cu două - trei săptămâni au fost probleme la farmacii, pentru că nu-și primiseră banii pentru rețetele compensate și gratuite și nu au mai eliberat teste. Situația s-a rezolvat însă”, ne-a spus specialistul. Prea puține teste de monitorizare a glicemiei O altă nemulțumire a bolnavilor, împărtășită și de medicii diabetologi, vizează numărul mic de teste de automonitorizare acorda-te. Astfel, pacienții cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani primesc, gratuit, 150 de astfel de teste, pentru o perioadă de trei luni, iar bolnavii de peste 40 de ani au dreptul la 100 de teste gratuite, tot pe trei luni. Pacienții sunt nemulțumiți însă pentru că numărul de teste este insuficient. „Cele 150 de teste, dacă facem câte trei pe zi, ne ajung doar pentru o lună și jumătate. Pentru restul perioadei, ne cumpărăm singuri testele de control. Iar o cutie în care sunt 50 de astfel de teste ne costă peste 150 de lei”, ne-a mărturisit un bolnav de diabet. Dr. Doina Catrinoiu a admis că numărul testelor de automonitorizare acordate este redus, dar atâtea sunt permise prin normele stabilite de Ministerul Sănătății. Nici la capitolul consumabile, respectiv ace și seringi speciale pentru injectarea insulinei (cunoscute printre diabetetici sub denumirea de pen-uri), situația nu este mai roz. „Nu putem să spunem că nu primim ace, dar ni se dau foarte puține în mod gratuit. Primim câte 10 - 15 ace, dar sunt copii care fac și câte patru injecții cu insulină pe zi. Astfel, se ajunge în situația ca micuții să refolosească acele, pentru că nu au bani pentru a-și cumpăra unele de unică folosință. Chiar și așa, dacă le cumpărăm, trebuie să căutăm dintre cele mai fine, care costă mai mult”, ne-a povestit mămica unei fetițe diagnosticate cu diabet. Banii pentru trimestrul III nu au sosit încă La nivel național, bolnavii cronici acuză subfinanțarea programelor naționale, inclusiv a celui de diabet. Dr. Doina Catrinoiu nu a putut preciza decât că banii aferenți trimestrului al III-lea nu au fost repartizați încă - deși suntem deja aproape de finele lunii iulie. Problemele ridicate de diabeticii din Constanța sunt similare celor întâmpinate de bolnavii din întreaga țară, după cum ne-a precizat Liliana Moldoveanu, președintele Asociației Copiilor și Tinerilor cu Diabet Constanța, cea care a reprezentat județul nostru la întrunirea Coaliției Organizațiilor Pacienți-lor cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), desfășurată săptămâna trecută. Potrivit acesteia, rezultatul întâlnirii a fost întocmirea unui memoriu, prin care se solicită suplimentarea fondurilor alocate bolnavilor cronici și care a fost înaintat autorităților sanitare centrale.