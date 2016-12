Dezertează bonele. Constănţencele pleacă să fie baby-sitter pentru străini

Dezertează bonele. Constănțencele pleacă să fie baby-sitter pentru străini

Sute de anunțuri ale persoanelor care caută bone și îngrijitori de bătrâni sunt postate în ziare și pe internet. Constănțenii au nevoie de ajutor, dar nu are cine să li-l ofere. Bonele și îngrijitoarele românce sunt plecate în străinătate. În țară, numărul celor care sunt dispuse să facă această meserie este, se pare, din ce în ce mai mic.Așa se face că, de multe ori, vedem în parcuri pseudo-bone care agresează copii sau auzim povești de groază despre bătrâni jefuiți chiar de cea care ar fi trebuit să-i îngrijească. Mulți aleg mirajul unui salariu în euro, confortul unei vieți într-o casă din vestul Europei și pleacă din țară fără să se uite în urmă, la facturile de sute de lei la căldură sau la apă, ori la salariile mizere. „Am făcut cursul de bone, dar voi pleca să muncesc, vara aceasta, în Anglia. Dacă am șansa să găsesc o familie de treabă, este posibil să rămân mai mult timp acolo. Aici termin Facultatea de Geografie, dar nu am găsit nimic de muncă, deocamdată. Sper ca acolo să pot să fac un curs suplimentar și să mă angajez în altă parte. Dar ca să mă întrețin, nu mă deranjează să fiu baby-sitter”, ne-a povestit Andreea Popescu, din Constanța.Salarii de mii de euro140 de persoane din județul Constanța au făcut, gratuit, la Crucea Roșie, cursuri de bone, îngrijitori de bătrâni, infirmiere. În cazul acesta, condiția esențială pentru a participa la cursuri a fost ca persoanele să lucreze deja, în domeniul medico-social. Însă, există riscul ca mulți să aleagă drumul străinătății, mai ales că salariile peste hotare sunt incomparabile cu cele de aici.În Anglia, de exemplu, o bonă poată să primească între 100 și 150 de lire sterline pe săptămână, în condițiile în care nu are costuri cu cazarea, masa și transportul local, locuind chiar în casa familiei gazdă. Și nemții au prins gustul bonelor românce. Din ce în ce mai multe familii sunt dispuse să angajeze baby-sitter din țara noastră. Principalele cerințe sunt cunoașterea limbii germane, să aibă experiență în lucrul cu copiii, să fie o persoană blândă și să nu aibă probleme medicale. Salariul oferit este între 700 și 1.000 de euro lunar, net, cu cazarea și masa asigurate de familie. Și în Franța, sunt multe familii de români care caută bone din țară. Nici măcar nu le cer să știe limba franceză, iar salariul este tot în jur de 1.000 de euro.Criză de bone la Constanța?În tot acest timp, în Constanța este aproape imposibil să găsești o bonă calificată, cu experiență și în care să ai maximă încredere. „De mai bine de două luni de zile caut o femeie care să stea cu fetița mea de un an și o lună timp de opt ore pe zi. Nu trebuie să facă mâncare, menaj sau altceva, doar să se ocupe de fetiță. Am contactat și o firmă de recrutare, dar nu am găsit pe nimeni potrivit. A trebuit să amân reluarea serviciului pentru că încă nu am cu cine să o las. Ba era o doamnă prea în vârstă, care nu poate să aibă grijă de un copil așa de mic, ba era o persoană care nici măcar nu știa să vorbească românește corect și asculta manele, ba nu avea experiență. Este foarte greu să găsești pe cineva potrivit. Iar varianta cu o bonă filipineză nu o agreez”, ne-a povestit Irina Sima, din Constanța.