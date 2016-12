Dezbateri pe legea antifumat, la Constanţa

Dezbateri pe legea antifumat, la Constanța

Ieri, a avut loc ultima acțiune din cadrul proiectului „Împreună pentru viață”, o inițiativă educativă de prevenire și informare împotriva consumului de droguri și țigări. La eveniment au participat 75 de elevi, care au tras un semnal de alarmă împotriva legii antifumat.Proiectul a fost inițiat de profesorul coordonator Mirea Emilia din cadrul Colegiului Comercial „Carol I” Constanța, în parteneriat cu Asociația Tomis Antidrog Constanța.„Lupta împotriva consumului de substanțe care dau dependență trebuie să se bazeze pe trei principii eficiente: lucrul în echipă, educația și voluntariatul. Scopul proiectului este prevenirea consumului de droguri prin informarea tinerilor asupra riscurilor la care se pot expune”, susțin inițiatorii campaniei.Beneficiarii direcți ai proiectului au fost elevii și cadrele didactice, dar nici pentru părinți sau comunitatea locală mesajul campaniei nu trebuie să rămână fără ecou.„Având în vedere că începând cu 17 martie 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 15/2016 pentru prevenirea și combaterea produselor din tutun, conform căreia se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, fumătorii au intrat sub atenția legii, fiind astfel constrânși să fumeze în aer liber, respectiv în orice spațiu public neîmprejmuit de doi pereți. Asociația Tomis Antidrog atrage atenția asupra faptului că legea anti-fumat a facilitat trecerea de la spațiile special amenajate în care fumătorii erau izolați, viciu oarecum ținut sub control iar nefumătorii și copiii protejați de efectele nocive ale acestuia, la o expunere fizică și abuzivă a persoanelor nefumătoare.Astfel părinți, bunici, copii și adolescenți ajung să vadă zilnic în parcuri, la colț de stradă, în stația de autobuz, pe peron, la intrarea într-o instituție, o scară de bloc, un mall, un târg etc. grupuri de oameni care savurează un viciu. Țigara și fumatul devin astfel o conduită socială manifestă, evidentă, reglementată prin lege. Astfel, un viciu care provoacă moarte nu mai aparține unui spațiu închis, izolat și exclusiv fumătorilor, ci devine public. Copiii văd persoane fumând peste tot - în drum spre școală, în drum spre spațiul de joacă, spre medic, atunci când vin sau pleacă de acasă. Viciul devine evident și chiar normal, un comportament învățat prin model social”, a explicat George Drăgan, președintele Asociației Tomis Antidrog Constanța.