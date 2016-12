DEZASTRUL din parcurile Constanţei

DEZASTRUL din parcurile Constanței

Nici măcar din interese electorale, autoritățile locale n-au catadicsit să arunce un ochi spre puținele parcuri rămase în zestrea Constanței. Triste, ponosite, dezolante, neîngrijite, aceste locuri, teoretic destinate agrementului, nu sunt decât o altă mostră a lipsei de respect față de nevoile elementare ale constănțenilor, cum este și cea de relaxare în aer liber.Oricât de indulgenți am fi, s-ar părea că orașul de la malul mării nu are contracandidat la titlul "Patria betoanelor", la adjudecarea acestuia aducându-și din plin obolul plăcerea edililor de a suprima orice spațiu verde sau de a mai trânti câte o construcție sau un mall în parcurile mai acătării. Dacă "Mortul de la groapă nu se mai întoarce" (cine își poate imagina că se vor demola vreodată construcțiile care au distrus parcurile Constanței?), oamenii nu înțeleg din ce rațiuni, chiar și cele existente sunt lăsate de izbeliște!Astăzi, ne vom referi la Parcul Casei de Cultură a Sindicatelor, amplasat ultracentral, altădată un loc cu ștaif al Constanței și la Parcul Viitorului, din zona CET, din categoria celor…de cartier. Asta, pentru a demonstra că nu-i putem suspecta pe edili nici măcar că le pasă mai mult de felul cum arată centrul orașului, în detrimentul zonelor mărginașe, întrucât urbea noastră, declarată turistică, este zdrențe de la un capăt la altul."Își măsoară ambiția cu noi"Ce altă dovadă mai clară poate susține această realitate decât imaginea de lumea a treia oferită de Parcul Casei de Cultură a Sindicatelor? Atât vizitatorii, cât și locuitorii din zonă sunt de părere că dezinteresul cras al primăriei față de aspectul acestui loc depășește orice limite posibile. Totul, din cauză că, de circa un deceniu!, mai mult de o mie de metri pătrați din acest parc au fost îngrădite, devenind o magazie în aer liber, unde zac tot felul de mizerii și ciorcioboate: "Poate câștiga un ti-tlu de longevitate în Cartea Recordurilor această situație! Nu cred că există oraș din țara asta în care să vezi așa ceva! Pur și simplu își măsoară ambiția cu noi! Cu ce drept ne-au sacrificat acest parc? Nu vreau să discut și despre construirea a două biserici într-un singur parc, sunt un bun creștin și mă abțin. Plus că au făcut un club pentru pensionari, alt spațiu sacrificat doar pentru unii!" - ne-a spus Aura Mirea.Atitudinea disprețuitoare a edililor i-a marcat nu doar pe vizitatori, ci și pe locuitorii din zonă, obligați… să se delecteze cu această panoramă jalnică de atâta amar de vreme. Degeaba au solicitat pri-măriei, an de an, asanarea perime-trului cu pricina, nu s-a întreprins nimic în acest sens. A curs, în schimb, cu promisiuni care mai de care mai mincinoase!Parcul Viitorului, tot în hibernare!Amplasat în cartierul CET, acest parc lasă impresia că n-a ieșit din iarnă, nimic nu arată că mai sunt câteva zile și vara se instalează cu drepturi depline și calendaristic. Iar dacă e să avem în vedere cât de frumoasă și de caldă a fost vremea în această primăvară, se exclude din start scuza că parcul nu a putut fi primenit din cauza temperaturilor scăzute sau a intemperiilor. De departe, cea mai jalnică imagine este cea oferită de fântâna arteziană și bazinul de apă, și acestea lăsate de izbeliște. De asemenea, terenul de tenis face pură figurație, neavând niciun fel de dotare, iar pavajul este plin de gropi, o imagine similară oferind și confratele acestuia, respectiv terenul de fotbal, raiul câinilor vagabonzi. Cât privește felul cum arată Clubul de vară al pensionarilor, și acesta are aerul unui loc părăsit, insalubru, imaginile din galeria foto vorbind de la sine. Inexplicabil este și faptul că într-un parc destul de mare nu există nici măcar o floare, iar spațiile care ar fi trebuit să fie amenajate sunt pline de bălării! În schimb, mizeria este la ea acasă.Din păcate, s-ar părea că la Constanța este o meteahnă veche ca parcurile să nu figureze pe lista de priorități a edililor, spre disperarea constănțenilor, care continuă să tânjească după un loc îmbietor de plimbare.