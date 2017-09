Dezastru la Spitalul CF Port. Bolnavii vin cu sacoşa de medicamente şi mâncare de acasă

2

mafia peste tot

Si la Sp Judetean la fel : iti da tidula cu ce trebuie sa cumperi de la farmaciile care sunt tot ale lor si s-au inmultit ca ciupercile dupa ploaie in jurul spitalului. Cumperi de toate : medicamente ,branule, perfuzoare ,pansamente ,seruri. spaga de la poarta pana la medicul sef .Dai spaga sa puna branula,sa monteze perfuzia ,sa scoata perfuzia, sa schimbe patul,sa te duca la investigatii{unde dai alte spagi ca sunt alte cadre }. Si uite asa ca sa stai la spital iti trebuie o avere si tot mort iesi din spital. A am uitat !Daca mori in spital, dupa ce te tine mort aruncat pe o targa pe un coridor pe unde trece toata lumea, cand ajungi la morga urmeaza alte spagi.Sa te tot tratezi in Constanta. Si apropo de sanatatea la CFR : am fost acum o luna la policlinica CFR de pe bdul Bratianu si mi-a venit sa vars am crezut ca sunt intr-un grajd. Mai rau ca in Africa,desi cred ca si acolo s-au mai civilizat