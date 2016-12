Dezastru în cartierul Compozitorilor! Străzile, impracticabile din cauza mocirlei şi a gropilor

5

Dezastru în cartierul Compozitorilor!

Dezordine de la inceput pana la sfarsit, Dezvoltatorii dau spagi mari la primarie pentru aprobari de constructie a blocurilor , primaria nu respecta planul de urbanism , nu se respecta distanta decenta intre doua blocuri,Enelul nu investeste in dezvoltarea energetica a zonei. Dezvoltatorii spun ca sunt obligati sa faca pe banii lor transformatoare ,pentru alimentarea blocurilor care de fapt trebuia sa fie doar vile.Raja nu investeste in sistemul de alimemtare cu apa si canalizare pentru blocuri care initial au fost concepute si dimensionate pentru vile .Dezvoltatorii fac improvizatii pentru profit .Pe vreme ploiasa circulam prin noroi compus din dejectiile refulate din canalizari, cre in urma uscarii se transforma in pulbere toxica purtata de vint prin aer si respirata de locatarii care locuiesc in zona .DSP sesizat nu trimite oameni sa verifice sesizarile si nu ia masuri preventive.Trimit doar sesizari catre institutiile vizate si nu verifica rezolvarea lor Traim in tara in care suntem exterminati prin dezinteresul autoritatilor pe care ii platim prin impozite si taxe,Civilizatia a intrat in regres galopant.