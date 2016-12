Destinaţiile turistice din România, promovate de Google

1

promovarea turismului

Promovarea turismului se poate face rapid si fara costuri costisitoare si oral de la persoane la persoane, numai ca acest mod de promovare, depinde foarte mult de situatiea in care se afla tursimul Romaniei in momentul de fata si crede-ti-ma ; este jalnica !!!! Este drept, Romania este o tara foarte frumoasa! insa vedeti d-stra acest lucru nu mai este indeajuns in zilelele noastre ! Oameni prefera la un moment dat sa mearga spre destinatii cu mai putina frumusete naturala insa la pentru preturi si conditii de transport/cazare/ mancare si u in ultim rand comunicare foarte decente