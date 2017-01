Destinaţiile de vacanţă ale lui 2017. Unde merg constănţenii în concediu

Destinațiile de vacanță ale lui 2017. Unde merg constănțenii în concediu

Constănțenii au prins gustul vacanțelor cumpărate cu mult timp înainte, la prețuri avantajoase și cu destinații la discreție. Iar tour-operatorii au început să speculeze acest lucru, venind cu oferte early-booking dintre cele mai tentante. Vânzările realizate în această campanie pentru litoral arată că românii preferă, și anul acesta, stațiunile Mamaia, Eforie Nord, Neptun și Venus, serviciile all inclusive și hoteluri de patru și trei stele, cu facilități speciale pentru copii.Potrivit reprezentanților tour-operatorului Paralela 45, se observă o creștere semnificativă a vânzărilor de vacanțe pe litoralul românesc, datorită ofertei de 80 de hoteluri în stațiunile Mamaia, Eforie Nord, Costinești, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, dar și de apartamente în Neptun. De altfel, în această stațiune a fost înfiin-țat încă de anul trecut un dispecerat cu activitate 24 de ore din 24.Constănțenii preferă însă vacanțele la munte sau litoralul bulgăresc ori cel grecesc. În privința vacanțelor externe, Spania, Portugalia, Grecia și Bulgaria sunt destinațiile care înregistrează o creștere de peste 18 la sută, în primele trei luni de early-booking, comparativ cu perioada similară de anul trecut. Românii preferă destinațiile de tip premium și hotelurile de patru și cinci stele, cu servicii de masă complete sau all inclusive. Tariful mediu pentru o rezervare realizată în perioada de early-booking a fost de 900 de euro.„Am introdus anul acesta destinații ca Gran Canaria, Ischia și Kos, păstrăm în ofertă Algarve, Split, Cipru de Nord, lansate anul trecut, și am programat zboruri spre Spania, Grecia, Franța, Cipru și din Timișoara, Cluj Napoca și Iași. Pentru litoralul românesc, estimăm o creștere a numărului de turiști față de 2016, datorită lărgirii plajelor, care le oferă mai multe posibilități de agrement la mare, dar și pachetelor extrem de variate pe care le punem la dispoziție”, a declarat Alin Burcea.Oferta pentru sezonul estival cuprinde 47 de plecări săptămânale din București, Cluj Napoca, Timișoara și Iași, către 28 de destinații operate pe charter și curse de linie din Grecia (Creta - Chania, Creta - Heraklion, Rhodos, Corfu, Zakynthos, Santorini, Mykonos, Kos - noutate), Spania (Tenerife, Gran Canaria - noutate, Mallorca, Costa Brava, Costa Blanca, Costa del Sol), Turcia (Antalya și Bodrum), Portugalia (Algarve, Madeira, Cascais și Estoril), Croația (Split), Italia (Sardinia, Sicilia, Sorento, Rimini, Ischia - noutate), Cipru (Larnaca) și Cipru de Nord.Pentru turiștii pasionați de circuite, tour-operatorul lansează anul acesta programe pentru Cipru și Cipru de Nord, Canada de Est și de Canada de Vest, Bintan și Singapore, Azerbaidjan și Georgia, Normandia, dar și Anglia, cu Țara Galilor, Irlanda și Scoția.