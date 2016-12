Deşi falimentară, Direcţia de Drumuri şi Poduri Constanţa va curăţa şoselele judeţene de zăpadă

Deși falimentară, Direcția de Drumuri și Poduri Constanța va curăța șoselele județene de zăpadă

Respectând standardul de transparență asumat la începutul mandatului, Guvernul dă publicității „Centralizatorul contractelor de deszăpezire pe drumurile publice pentru perioada sezonului rece 2016-2017” încheiate până la data de 25 noiembrie. Anterior, actualul Guvern dăduse publicității o situație similară aferentă iernii, sfârșitului de an 2015 – începutului de an 2016.Referitor la drumurile județene, activitatea s-a finalizat în 35 de județe, cu următoarele precizări: în județele Mehedinți și Neamț sunt încheiate contracte cu valabilitate până la sfârșitul acestui an și se urmează procedura de achiziție pentru următoarea perioadă, începând cu 01.01.2017. În județul Constanța intervenția se asigură în regie proprie cu mențiunea că Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor Constanța se află în procedură de faliment, iar în județul Argeș, deszăpezirea se realizează în regie proprie, prin utilaje din dotarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri.Pe raza județelor Călărași și Gorj deszăpezirea se asigură pentru drumurile județene asfaltate/pietruite, cu excepția tronsoanelor cu trafic redus de vehicule. Au contracte încheiate pentru o parte din teritoriul de competență la nivel județean următoarele: Dâmbovița, Giurgiu și Mureș (în prezent, se desfășoară procedura de atribuire pentru celelalte zone), iar în județul Prahova nu sunt încheiate contracte (procedurile de achiziție fiind în diverse stadii).La nivelul Unităților Administrativ Teritoriale (UAT) activitatea se desfășoară în regie proprie sau pe bază de contract, de către operatori economici. Din datele centralizate până la data de 25 noiembrie a.c., 2.134 din cele 3.186 de Unități Administrativ Teritoriale au asigurată activitatea de deszăpezire. La nivelul a 18 județe și municipiul București activitatea este finalizată, iar în restul de 23 de județe situația diferă de la un UAT la altul, acestea asigurând activitatea de deszăpezire în regie proprie sau prin contracte cu operatori economici, datele finale nefiind transmise Instituțiilor Prefectului care le și publică pe pagina de internet.Precizăm faptul că, încheierea contractelor de deszăpezire a diferitelor sectoare de drum (naționale, județene, municipale/orășenești/comunale) sunt încheiate individual de autoritățile locale competente cu diferiți agenți economici sau prin intermediul Asociațiilor de Dezvoltare Inter-Comunitară, respectiv pot fi asigurate în regie proprie. Premierul Dacian Cioloș a cerut Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) să se asigure că toate aceste informații sunt puse la dispozitia cetătenilor.