Desfăşurare de forţe ale jandarmeriei, în minivacanţa de 1 Mai, pe litoral

Desfășurare de forțe ale jandarmeriei, în minivacanța de 1 Mai, pe litoral

În perioada 28 aprilie - 2 mai, peste 150 de jandarmi vor acționa zilnic împreună cu lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, pe raza județului Constanța, în scopul menținerii unui climat de ordine și siguranță pentru cei care vor alege litoralul Mării Negre drept destinație în vederea petrecerii perioadei de minivacanță.Astfel, jandarmii constănțeni vor executa misiuni în localitățile Constanța, Mamaia, Eforie, Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai și Vama Veche. Concomitent cu menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, în perioada 26 aprilie - 02 mai a.c., peste 200 de jandarmi constănțeni vor acționa pentru asigurarea măsurilor de ordine publică la manifestările cultural-artistice, sportive, promoționale ce vor fi organizate pe întreg litoralul, dintre care amintim: evenimentul muzical “Sunwaves” în perioada 27.04 -02.05; Festivalul Berii din mun. Constanța în perioada 26 aprilie – 01 mai a.c.; “Food Truck Festival” în perioada 28.04-01.05; “Sunset Festival” în Vama Veche, în data de 29.04; „Drift Games by The Sea” în data de 30.04; „Serbarea câmpenească” organizată în Tabăra „Delfinul” din Năvodari în data de 01 mai a.c.; festivalul de jocuri și reconstituiri istorice Dapyx Medgidia în perioada 28 aprilie – 1 mai; competiția de kureș(lupte tătărești) ce va avea loc în Valu lui Traian în data de 01.05; meciul de fotbal dintre echipele A.S.S.C.S. Farul Constanța - C.S.Voința Valu lui Traian și meciul de rugby dintre echipele C.S. Năvodari - R.C. Bârlad ce se vor disputa sâmbătă 29 aprilie a.c.În zonele de competență, echipajele de jandarmerie vor fi în măsură să acționeze în cel mai scurt timp pentru luarea măsurilor legale, în situația săvârșirii unor fapte antisociale. Totodată, în perioada 28 aprilie – 02 mai a.c., peste 130 de jandarmi vor acționa zilnic pentru asigurarea pazei și protecției instituționale la cele 32 de obiective din competență.În perioada minivacanței, jandarmii constănțeni vor desfășura și acțiuni preventive pe linia respectării normelor legale referitoare la activitățile de picnic, în scopul conștientizării cetățenilor cu privire la importanța deosebită a protejării mediului înconjurător dar și pentru prevenirea incendiilor în zonele împădurite.Pentru un plus de siguranță și în special pentru evitarea neplăcerilor în timpul minivacanței petrecute pe litoralul Mării Negre, jandarmii constănțeni recomandă cetățenilor următoarele:- să nu lase bunuri de valoare, în camerele de hotel, pe plajă sau în autoturisme;- să se asigure întotdeauna că au încuiat ușa și au închis ferestrele camerei unde sunt cazați;- să închidă autoturismele și să le parcheze în locuri special amenajate și iluminate corespunzător;- acordarea unei atenții deosebite bunurilor și obiectelor personale (genți, poșete, bagaje etc.);- să acorde o atenție deosebită copiilor, care se pot rătăci cu ușurință în locurile aglomerate;- adoptarea unui comportament decent, în conformitate cu normele de conviețuire socială;- respectarea indicațiilor forțelor de ordine și evitarea implicării în conflicte de orice natură;Reamintim turiștilor că se poate solicita sprijinul Jandarmeriei prin apelarea Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență – 112 sau prin sesizarea celei mai apropiate patrule, atunci când sunt victimele unor fapte antisociale sau sunt martori la săvârșirea unor astfel de fapte.