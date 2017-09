DESCOPERIRE INCREDIBILĂ în centrul Căii Lactee! "Este de 100000 ori mai mare ca Soarele"

Ştire online publicată Marţi, 05 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou tip de gaură neagră a fost identificat în centrul galaxiei noastre, Calea Lactee, descoperire care ar putea explica evoluția mai multor fenomene, după cum afirmă astronomii.Descoperirea a fost făcută de astronomii japonezi, care folosesc Observatorul ALMA, din nordul statului Chile, iar gaura neagră, de 100.000 de ori mai mare decât Soarele, a fost găsită într-un nor de gaze moleculare. Dimensiunile sale relativ mici înseamnă că aceasta este prima gaură neagră care va fi identificată ca un de masă intermediară (IMBH).Profesorul Tomoharu Oka, de la Universitatea Keio, din Japonia, spune că găurile negre cu mase mai mari de un milion de mase solare se află în centrul tuturor galaxiilor și sunt esențiale pentru extinderea lor. Originile găurilor negre supermassive rămân, totuși, un mister.Folosind telescopul ALMA, echipa de astronomi japonezi a descoperit norul la mai mult de 195 de ani-lumina de centrul Calei Lactee. În concluziile publicate în revista Nature Astronomy, profesorul Oka a folosit simulările pe computer pentru a arăta mișcarea cu mare viteză a norului de gaze, echipa concluzionându-le drept un semn că înconjoară o gaură neagră. "Pe baza analizei atente a cinematicii gazelor, am ajuns la concluzia că un obiect compact, cu o masă de aproximativ 100.000 de mase solare, se ascunde în acest nor", a adăugat profesorul Oka.IMBH este a doua cea mai mare gaură neagră descoperită în Calea Lactee, după Sagetatorul A *, care este de 400 de milioane de ori mai mare decât Soarele nostru. Potrivit teoriilor, Calea Lactee ar trebui să găzduiască aproximativ 100 de milioane de găuri negre mai mici, dar numai 60 au fost găsite, scrie romaniatv.net