Deschiderea oficială a sezonului de schi 2013-2014 la Predeal - 28 decembrie

Ştire online publicată Miercuri, 25 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deschiderea oficială a sezonului de schi 2013-2014 în stațiunea Predeal are loc în 28 decembrie, informează primăria Predeal scrie Agerpres.Manifestările încep la ora 11.00 cu un concurs de schi alpin — slalom paralel băieți și fete, urmat, după premierea de la ora 13.00, de un concurs de snowboard.De la ora 15.15 are loc un concurs de snowmobile, iar de la ora 16.00 este prevăzută coborâre cu parapanta.De la ora 16.30, timp de o oră, are loc un concert de muzică cover, iar de la ora 17.30 au loc demonstrații susținute de școlile de schi, Salvamont și Jandarmeria Montană, completează sursa citată.