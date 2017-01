Descentralizarea spitalelor, pe ultima sută de metri

Cele trei comisii ale Ministerului Sănătății care au început la sfârșitul lunii februarie o amplă analiză în toate unitățile sanitare cu paturi și-au finalizat evaluarea. Conform raportului, aproximativ 7,15% din paturile existente vor fi reduse, astfel încât structurile spitalelor să poată corespunde nevoilor locale. Reprezentanții personalului medical și local din fiecare județ au fost consultați și și-au dat acordul cu privire la aceste decizii. „La 1 iulie 2010 vom finaliza procesul de descentralizare. Dar, așa cum am promis, am considerat necesar să luăm mai întâi unele măsuri de eficientizare a spitalelor înainte ca acestea să fie predate autorităților locale. Alături de plata datoriilor pe care sperăm că vom reuși să o rezolvăm în curând, raționalizarea paturilor din unitățile sanitare și realizarea unei structuri eficiente erau necesare. Raționalizarea spitalelor va modifica din temelii un sistem sanitar prăfuit, învechit și închistat în structuri nefuncționale care nu s-au schimbat de 20 de ani și care, în anul 2010, nu mai fac față nevoilor pacienților, dar și angajaților din Sănătate”, a declarat ministrul Sănătății, Cseke Attila. Ultima măsură a MS nu va afecta acordarea de asistență medicală către pacienți deoarece au fost reduse, cu prioritate, paturile din secțiile care pot face servicii medicale în regim ambulator, ca de exemplu secțiile de dermatologie, oftalmologie, boli interne etc.