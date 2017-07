Delfinariul vrea să facă afaceri cu delfinul alb Beluga. "Dacă am putea vinde un pui pe an, cu un milion de euro, ar fi genial"

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se laudă că în ultimii cinci ani a reușit să crească numărul vizitatorilor și al încasărilor, astfel încât, într-o zi obișnuită poate avea în jur de 3.700 de spectatori sau chiar 6.000, în zilele în care au cinci reprezentații pe zi.Pe viitor, a precizat directorul complexului, Adrian Bîlbă, se dorește achiziționarea a încă șase delfini și un Beluga (specie de delfin alb), care ar putea constitui, dincolo de un punct de atracție extraordinar, o mare afacere pentru ei. „Am putea lua un exemplar din Beluga din Rusia cu 100.000 euro și apoi am putea vinde, măcar un pui pe an, cu un milion de euro. Ar fi genial dacă s-ar întâmpla lucrul acesta”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul.Până acum, a mai spus acesta, noi nu am mai avut niciodată un Beluga la Constanța. „Acest specimen este un delfin mare, cu cerințe speciale de temperatură, dar care poate interacționa foarte ușor cu ceilalți delfini, doar că trebuie să aibă un loc de odihnă separat. Constănțenii vor putea admira toate aceste specimene, însă, abia peste trei ani, asta în condițiile în care vom găsi finanțele necesare în 2018”, a explicat șeful Complexului Muzeal de Științe ale Naturii.În același timp, a adăugat Bîlbă, deja s-a depus la Consiliul Județean Constanța o solicitare de găsire a unor surse de finanțare europene pentru construirea unor noi bazine pentru acești delfini.„Un delfinariu ar costa între 2 și 5 milioane de euro, dar ar aduce multiple beneficii. Astfel, pe lângă faptul că ar fi un loc de atracție important pentru Constanța, ar putea modifica și tiparul vizitării al stațiunii Mamaia. Tocmai de aceea, am vrea să facem niște bazine atât descoperite, cât și acoperite, cu cei șase delfini pe care i-am primi. Delfinii, garantez eu că îi vom primi gratuit. Încercând să găsim alți delfini, răspunsul a fost: nu aveți standarde ca să puteți primi delfini, chiar și gratuit. Ba da, standardele de întreținere și îngrijire le avem, am evoluat foarte mult, iar calitatea apei este excelentă. Ce nu avem noi aici este mai multă apă. Ca urmare, cu mai multă apă și mai mulți delfini, plus Beluga am reuși să facem ceva frumos aici”, a explicat el.Până atunci, adulții care vor să vadă show-urile cu delfini trebuie să plătească o taxă de 40 lei, elevii și studenții 10 lei, copiii cu vârsta până la 7 ani putând intra gratuit.În plus, complexul muzeal este deja beneficiarul unor proiecte europene pe care le-a accesat direct, prin care se are în vedere ca pe viitor să fie create condiții mai bune de vizitare la microrezervație. În plus, vizitatorii vor putea admira cât de curând aici și dropia, ce va fi adusă special din Dobrich. În prezent, patrimoniul acestui obiectiv deține avifaună acvatică (pelicani, lebede, rațe și gaște sălbatice), avifaună terestră (păuni, fazani) și mamifere (mufloni, cerbi lopătari,căpriori). Unele exemplare au fost obținute prin schimburi cu alte grădini zoologice, iar altele au fost achiziționate sau donate.Ultimul proiect a fost depus pentru Planetariu. Din păcate, acesta nu a mai fost renovat de foarte mult timp, motiv pentru care, a subliniat Bîlbă, suntem în urma celorlalte planetarii din țară. Motivul ține strict de bani, deoarece alte orașe mai mici decât Constanța au fost favorizate de accesarea de fonduri europene și noi nu. Așadar, până la inițierea acestor lucrări, în holul Planetariului poate fi vizitată o expoziție cu tematică de astronomie. Apoi, în cupola Planetariului au loc zilnic demonstrații cu proiectorul ZKP- 2 și pot fi văzute stele, planete, luna, constelații, comete, meteori etc.