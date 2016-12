Delegaţie din Republica Populară Chineză, la Cumpăna

Delegație din Republica Populară Chineză, la Cumpăna

Duminică, 1 martie, Primăria și Consiliul Local Cumpăna, vor fi gazda unei delegații oficiale din Republica Populară Chineză.Evenimentul este inițiat de Instituția Prefectului și derulat in parteneriat cu administrația publică locală din comuna Cumpăna, Consulatul General al Republicii Populare Chineze la Constanța și Asociația de prietenie România - China - filiala Constanța.Comuna Cumpăna susține această activitate, în semn de prietenie și respect față de poporul chinez, precum și în urma semnării acordului de înfrățire între orașul Zhuanghang din districtul Fengxian, Shanghai și comuna Cumpăna, județul Constanța, acord semnat la 3 noiembrie 2014. Delegația va fi întâmpinata de Fanfara „Muzica Apelor” a S.C. RAJA S.A. Constanța.Programul delegației va cuprinde vernisajul expoziției „Memories of the People’s Republic of China” - Instantanee din viata Chinei, urmat de vizita la o familie țărănească din comuna Cumpăna.Din delegație fac parte înalți demnitari ai statului Chinez.