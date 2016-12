Decizia controversată a lui Mihai Onilă, după ce cancerul i-a ucis fiica: "O vom incinera"

Ştire online publicată Luni, 28 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Onilă, fostul membru al trupei Axxa, este supus de viață celei mai grele încercări! Fostul artist și-a pierdut fiica în vârstă de 10 ani, care a fost ucisă de un cancer la creier.Onilă a mărturisit că a decis să incinereze trupul neînsuflețit al micuței Ioana, dezvăluind că a luat această decizie pentru că nu și-a dorit niciodată să-și "lege" copila de pământ."Sunt convins că știa. Până în ultimele secunde ale vieții ei nu a schițat niciun gest de suferință sau de chin. Am încercat orice. Noi n-am dorit și nici nu ne-am dorit s-o legăm de pământ, ci doar s-o eliberăm. Eu sunt acum ghid spiritual, asta am fost și asta sunt și acum", a declarat Mihai Onilă."Da, alegerea noastră este să o eliberăm și o vom incinera, așa cum am anunțat! Și o parte din cenușă va fi eliberată la Sfinx-ul românesc", a declarat, pentru Click!, Mihai Onilă.