Debranşările de la RADET, pe ultima sută de metri. Cine mai rămâne în sistem

Debranșările de la RADET, pe ultima sută de metri. Cine mai rămâne în sistem

„Documentațiile depuse de către soli-citanți în vederea obținerii avizului de deconectare sau debranșare vor fi analizate până cel târziu la data de 14 octombrie 2016, iar de la această dată și până la începerea furnizării este obligatorie redi-mensionarea grupurilor de măsură a energiei termice ca urmare a deconectărilor realizate în această vară”, explică directorul general al RADET, Liviu Popa.Tot în această perioadă, pe lângă redi-mensionarea grupurilor de măsură, se vor realiza fizic și deconectările sau debran-șările ce au primit aviz favorabil din partea RADET Constanța. „Menționăm că, în con-formitate cu prevederile Legii nr. 325 din 2006, privind serviciul public de alimentare cu energie termică, deconectările și debranșările de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică nu se pot realiza în timpul sezonului de încălzire”, mai adaugă Liviu Popa.Acesta îi sfătuiește pe constănțeni să nu renunțe la sistemul centralizat de încălzire, considerând că rămâne cea mai ieftină variantă. „Se practică amăgirea populației cu prezentarea unor avantaje deosebite prin racordarea la gaze. În Constanța, în toamna anului 2015, când autoritățile locale au decis introducerea subvenției pentru toată populația, s-a stopat fenomenul de debranșare. Dar au plecat din sistem cei care aveau posibilitatea să facă o investiție și au rămas cei asistați. Astfel, intrăm într-un cerc vicios. Cei care au părăsit sistemul sunt exact cei care plătesc taxe locale, dar nu beneficiau de subvenție. Ne dă speranțe noua viziune a autorităților locale, cu subvenția generalizată, lucru care ar putea stabiliza sistemul”, spune directorul general al RADET Constanța.În plus, regia a căutat soluții pentru a le oferi constănțenilor servicii cât mai bune. „Am făcut proiecte pentru distribuția pe orizontală, cu contorizare la ușă. Fiecare abonat consumă astfel cât are nevoie, fără să depindă de vecini. În plus, are posibilitatea să-și facă un contract individual. Astfel, vor fi dezafectate coloanele verticale din apartamente, care sunt și inestetice și veți avea independență totală”, precizează Liviu Popa.Dacă ați optat pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale, dar numai pentru aragaz, și vă montați totuși și centrală termică, fără să aveți autorizație și pentru cel de-al doilea foc, riscați să plătiți amenzi de până la 100.000 de lei.„Regia îi informează pe cei interesați de acest aspect că orice lucrare realizată fără autorizație de construire va fi depistată mai devreme sau mai târziu de către organele competente ale statului și se vor aplica sancțiuni, cât și demolări ale instalațiilor neautorizate. Considerând că, din lipsa unei informări corespunzătoare, consumatorii conectați la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în municipiul Constanța pot lua decizii eronate de a monta centrale termice în situații care contravin legii, vă recomandăm să vă informați în prealabil asupra consecințelor rezultate din lipsa unei informări necorespunzătoare”, ne sfătuiesc reprezentanții RADET.Mai mult decât atât, Liviu Popa anunță că RADET va solicita recuperarea preju-diciului creat prin deconectarea neau-torizată. „În perioada următoare, vom face publică lista cu persoanele ale căror apartamente sau imobile au fost deco-nectate ori debranșate ilegal, urmând să ne adresăm autorităților competente pentru recuperarea prejudiciului creat în urma deconectării sau debranșării ilegale”, mai spune șeful RADET Constanța.