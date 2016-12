Debranşări cu scandal în Piaţa Chiliei

7

Constantinescu si Mazare, teroristii-legionari ai Constantei

Ce-mi place mie fituica ilegala Telegraf ! Daca incerci sa postezi un comentariu impotriva celor trei mari cancere ale Constantei, legionarii Constantinescu si Mazare si sluga lor spurcata Stroe, imediat te blocheaza. Incercati sa postati ceva impotriva acestor trei criminali ai Constantei si veti vedea ca am dreptate. Excrocul ordinar Stroe Felix a pus la RAJA Ovidiu o boarfa proasta care nu face nimic altceva decit sa incurce lucrurile : da ordine, apoi le contramandeaza, apoi le da din nou si multe alte perle de genul asta ; pur si simplu bubuie de proasta ce este. E o aberatie a ratiunii ca apa de canalizare sa fie pusa pe factura in aceiasi cantitate ( !!!) ca apa potabila, iar 1 m cub sa coste aproape la fel ca apa potabila ! CUM E CU PUTINTA, DESCREIERATILOR, SA PUNETI PE FACTURA APA DE CANALIZARE IN ACEIASI CANTITATE CU APA POTABILA??? Si, ca o culme a nesimtirii, a nebuniei si a sadismului fata de populatie, dupa o singura factura neplatita, suntem obligati sa trimitem oamenilor preaviz, dupa care suntem obligati sa le taiem apa !!! In ce baza faceti voi ACEST GENOCID impotriva tuturor locuitorilor Constantei ? Eu nu vorbesc aici de ciorile borite care nu-s buni nici macar sa fie transformati in sapun. Eu vorbesc aici de situatia disperata a tuturor lucuitorilor Constantei datorita pretului apei impus de canaliile legionare Constantinescu si Mazare.