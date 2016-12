De vorbă cu actorul Marius Chivu, alias „Raţă”, despre… Las Fierbinţi şi Ceauşescu

De vorbă cu actorul Marius Chivu, alias „Rață”, despre… Las Fierbinți și Ceaușescu

Majoritatea îl recunoaștem din serialul „Las Fierbinți”, Marius Chivu interpretând rolul lui „Rață”, șoferul de taxi. Absolvent al UNATC, promoția 2000, și câștigător al premiului I la Gala HOP de la Mangalia, în această vară, Marius s-a aflat pe litoral cu spectacole de stand up comedy, într-un stil mai personal, fie pe la terase din Mamaia Nord sau Năvodari ori Vama Veche „cu dedicație”.- Gala HOP cu premiul I pentru…- Ceva improvizație și am fost certat, ar fi vrut să nu îmi ofere premiul, însă era la cererea publicului, care a avut un cuvânt greu de spus. Cum să nu iubesc constănțenii, mangalienii?- Dar Vama Veche?- Vama Veche este o necunoscută și vreau să rămână așa. Mă apropii mereu cu greu de ea. 2 Mai, însă, mi-a marcat copilăria. Pe vremea lui Ceaușescu, ca să mănânci o friptură la nudiști, trebuia să vânezi găini cu mașina în Limanu, ceea ce am și făcut.- Lucrați la un nou sezon „Las Fierbinți”?- Urmează, cred, două luni de foc, dar mergem înainte.- Apare prin octombrie următorul sezon?- Sincer, nu sunt implicat în procesul de producție, tot ceea ce știu este că nu ne-am oprit. Ceea ce cred că este cel mai important.- Ați devenit virali, recunoști asta?- Mimi Brănescu este de vină. Este cel care a reușit o minune din punctul meu de vedere. Îi mulțumesc că pot fi alături de colegii mei de generație, ba chiar de clasă. Din 2000, până în prezent, este singurul proiect în care îmi văd colegii la față. Și asta este mare lucru!