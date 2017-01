De trei ani alături de constănţeni. Lala Band şi Holograf concertează, în week-end, la Maritimo

De trei ani alături de constănțeni. Lala Band și Holograf concertează, în week-end, la Maritimo

În fiecare lună, de la „debarcarea” pe malul Mării Negre, la Constanța, Maritimo Shopping Center și-a marcat existența prin evenimente care au reunit mii de vizitatori. Indiferent de perioada anului, de vreme, de stare sau de categorie socială, la Maritimo, toată lumea s-a simțit ca acasă. Fie că au venit la shopping sau la film, fie că au luat parte la diverse evenimente sau la concerte, constănțenii, cu mic, cu mare, s-au regăsit în spațiul și atmosfera create de organizatorii Maritimo.Acum, Maritimo ne invită din nou să petrecem, la aniversarea de trei ani! „Suntem alături de constănțeni de trei ani. Centrul nostru comercial a devenit cel mai important loc de întâlnire, shopping și distracție din Constanța. În cei trei ani, milioane de oameni ne-au trecut pragul. Am petrecut împreună clipe de neuitat, alături de invitații noștri, vedete și personalități importante. Am redimen-sionat relația public - invitați - Maritimo pe toate domeniile importante: sănătate, well-being, sport, dans, monden, shopping, frumusețe și târguri de toate felurile. Am oferit constănțenilor evenimente în premieră națională și internațională, înlesnindu-le accesul la informații, produse și manifestări unice. Ne bucurăm să îi invităm și acum să aniversăm trei ani de existență împreună”, au declarat reprezentanții Maritimo Shopping Center.Pentru un eveniment atât de special, aceștia au pregătit numeroase manifestări-surpriză, de-a lungul a trei zile aniversare. Astfel, vineri, 24 octombrie 2014, începând cu ora 16,00, copiii sunt invitați la Intrarea 3, la super-distracție cu clovni, vrăjitoare, magicieni, face-painting, fashion și concursuri distractive. În același spațiu, de la ora 18,30, organizatorii vă invită la un show de fashion, unde puteți vedea ultimele trend-uri în materie de vestimentație, cele mai recente colecții toamnă-iarnă ale unor importante case de creație devenite branduri, găzduite în centrul comercial.A doua zi, sâmbătă, pe 25 octombrie, Maritimo ne așteaptă, începând cu ora 15,00, în food-court, la o sesiune de autografe cu îndrăgita trupă Lala Band. De la ora 19,00, preferații tuturor adoles-cenților, cunoscuți ca „fenomenul Lala Band”, vor face spectacol într-un concert incendiar, la Intrarea 3.În ultima zi, duminică, pe 26 octombrie, începând cu ora 15,00, o nouă sesiune de autografe ne așteaptă în food-court, de data aceasta cu celebra trupă Holograf. După încheierea sesiunii de autografe, „împreună cu veteranii muzicii pop-rock românești și cu publicul prezent, vom tăia tortul aniversar și vom bea șampanie”, mai spun organizatorii. Și surprizele nu se încheie aici. De la ora 19,00, Holograf va susține un super-concert.De asemenea, pe parcursul celor trei zile, reprezentanții Maritimo promit și multe alte surprize.