De luni, constănţenii rămân fără apă caldă la robinete

De luni, constănțenii rămân fără apă caldă la robinete

Electrocentrale Constanța, furnizorul agentului termic și Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) Constanța efectuează, timp de două săptămâni, în intervalul 24 august - 9 septembrie, lucrările pentru reviziile anuale la instalațiile de termoficare din municipiu. Potrivit reprezentanților RADET, probleme deosebite ridică, de obicei, rețeaua de termoficare din zonele Dacia, Trocadero și Tomis II, din cauza vechimii conductelor. „CET Palas întrerupe furnizarea agentului termic primar în intervalul 24 august - 9 septembrie. Este normal ca în aceste condiții și RADET Constanța să își des-fășoare lucrările de revizii și reparații, astfel încât constănțenii să nu sufere de două ori din cauza lipsei de apă caldă de consum”, ne-au precizat reprezentanții Biroului Comunicare și Control de la nivelul RADET. Conducte de peste 40 de ani vechime, la Dacia și Trocadero Regia constănțeană are în gestiune peste 450 de kilometri de conducte, iar porțiuni întregi din rețeaua de termoficare au o vechime de aproximativ 40 de ani. Potrivit RADET, cele mai vechi conducte se află în cartierele Tomis I, II, III, Tomis Nord. Trebuie menționat că instalațiile de termoficare au, conform normelor tehnice comunicate de RADET, o durată de viață de 15 - 20 de ani, în condiții de exploatare la parametri normali. Nici CET Palas nu stă mai bine. Unitatea de furnizare a agentului termic are peste 100 de kilometri de rețea de conducte, unele cu o vechime de peste 30 de ani. Zonele în care CET Palas înregistrează cele mai multe avarii sunt Tomis II, Inel I și II, Gară și centru. De altfel, vechimea rețelei de termoficare este una dintre cauzele care duc, frecvent, la apariția de avarii. Potrivit reprezentanților RADET, problemele tehnice semnalate, an de an, la rețeaua de termoficare au, în principal, două cauze: vechimea rețelelor, care afectează în special zonele de case din perimetrul Dacia, Trocadero, Tomis II și a Spitalului Județean, cât și lungimea rețelelor. „Având în vedere dimensiunile extinse, conductele sunt supuse unor presiuni mai mari decât pe alte tronsoane și acest aspect tehnic poate determina o frecvență mai mare a avariilor”, ne-au precizat reprezentanții Biroului de Comuni-care al RADET. Problemele cu asigurarea presiunii și a temperaturii sunt frecvente în zonele de capăt de rețea de termoficare, precum Tomis Nord și Faleză Nord. RADET înlocuiește, anual, aproximativ 1.000 - 1.500 de metri liniari, în funcție de fondurile alocate. În 2008 au fost înlocuite, integral, rețelele care deservesc punctele termice 52 și 154. În următoarele două săptămâni, în care au fost programate repara-țiile anuale, echipele de intervenție ale regiei de distribuție a energiei termice vor verifica vanele care deservesc punctele termice și le vor înlocui pe cele defecte. De asemenea, angajații RADET vor curăța filtrele de pe conducte și le vor înlocui pe cele defecte. Programul întreruperii furnizării apei calde RADET Constanța a anunțat că, în intervalul 24 august - 4 septembrie, nu vor avea apă caldă constănțenii arondați magistralei I, respectiv cei din zonele Complex Anda, Km 4-5, Km 5, Doraly Mall, Viile Noi, Poarta 6, Spitalul CFR, Faleză Sud, Piața Farului, Abator, Complex ICH, Gară, Spitalul Municipal, Policlinica 2, Casa de Cultură, Școala nr. 11, Centru, Peninsulă, Tomis Mall, Piața Griviței, Piața Unirii, Poliția Municipiului, Muzeul de Marină, Casa de Pensii, Starea Civilă, Zorile, Sala Sporturilor, Spitalul Militar, Piața Chiliei, Tomis I, Tomis II, Spitalul Județean, Flămânda, Capitol. În intervalul 28 august - 9 septembrie, vor rămâne fără apă caldă de consum constănțenii arondați magistralei II, cei din cartierele CET, Medeea, Pod Butelii, Brătianu, Pod IPMC, Inel II, Inel I, Marvimex, Catanga, Institutul de Marină, Coiciu, Tomis III, Tomis Nord, Brotăcei, Cireșica, Parc Tăbăcărie, Delfinariu, Faleză Nord, Dacia. Locuitorii din perimetrul cuprins între Bd-ul Alexandru Lăpușeanu, strada Nicolae Iorga și Școala nr. 27, respectiv cei arondați punctelor termice 124, 100, 57, 115, 102, 103, 104, 106 nu vor avea apă caldă în perioada 28 august - 4 septembrie. Totodată, după cum ne-a declarat Doru Oșlobeanu, director CET Palas, în timpul celor două săptămâni va exista o perioadă în care toți constănțenii vor rămâne fără apă caldă, respectiv în intervalul 28 august - 4 septembrie.