De la Drept, la ospătărie! Cine îi scoate din belea pe "şomerii cu diplomă"

De la Drept, la ospătărie! Cine îi scoate din belea pe "șomerii cu diplomă"

Tinerii aproape că nu au nicio șansă pe piața muncii. Ies de pe băncile școlii cu niște cunoștințe care nu-i ajută mai deloc să-și găsească un loc de muncă. De altfel, mai puțin de un sfert din absolvenți ajung să lucreze în domeniul pentru care s-au pregătit.Mulți se plâng că angajatorii le cer experiență, deși doar ce au terminat facultățile și că oportunitățile de joburi sunt mai ales pentru cei fără studii. Tocmai de aceea, se pare că mai mult de trei sferturi din tineri ar vrea să-și dezvolte propria afacere, crezând că le va fi mai ușor și că se vor îmbogăți.Așa se face că barurile, restaurantele și magazinele sunt pline de absolvenți de Drept, Științe economice, care fac meserii de barman, ospătar, chelner sau lucrător comercial. Pe Ioana am găsit-o la casieria unuia din hipermarketurile din oraș. Are 24 de ani și a terminat Facultatea de Geografie, dar nu a reușit să se angajeze nici în turism, nici în învățământ. Are o promisiune să primească un post la o agenție de turism, dar mai trebuie să aștepte, așa că s-a angajat la această companie multinațională, pe postul de casier.„Am un salariu destul de mic, programul este destul de încărcat, iar responsabilitățile sunt mari, dar, pentru că nu mai pot să stau pe banii părinților, prefer să lucrez așa”, ne-a povestit fata. Ea recunoaște că nu așa și-a imaginat viitorul și se gândește că poate ar fi trebuit să aleagă altă facultate, după care i-ar fi fost mai ușor să-și găsească un loc de muncă. Speră ca, după ce va căpăta ceva experiență la agenția de turism, să-și deschidă o afacere în acest domeniu și să se descurce mai bine.La București sunt mai multe șanseÎn situația Ioanei sunt și mulți alți tineri din Constanța, care caută, în zadar, un job pentru care au învățat și se simt pregătiți.„Am terminat Facultatea de Construcții. Am încercat pe la mai multe firme din Constanța să găsesc un post, dar peste tot mi s-a cerut experiență. De unde să am experiență, dacă nu mă angajează nimeni? Un coleg a plecat la București și a găsit imediat de lucru. Acolo, companiile sunt mult mai deschise și, mai ales, sunt mai multe. Dacă nu te vrea una, te duci la alta. La toamnă merg și eu la București, sunt șanse mai multe acolo”, ne-a povestit Mihai.Puține posturi pentru studii superioareLa Bursa locurilor de muncă organizată la finele lunii aprilie de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, agenții economici au propus 1.762 de posturi, din care numai 38 au fost pentru cei care au studii superioare. La final, 879 persoane au fost selectate în vederea angajării, din care numai cinci sunt absolvente de studii superioare.