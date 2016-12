De ce sunt pensiile aşa de mici

De ce sunt pensiile așa de mici

Pensionarea a ajuns, pentru mulți dintre români, o sperietoare. Oamenii o văd ca pe un capăt de drum și nicidecum ca pe o perioadă de odihnă și relaxare, alături de nepoți și copii. Se pregătesc pentru scăderea nivelului de trai, dar de multe ori e chiar mai rău decât se așteaptă. Cu toții știm că mulți pensionari români se zbat să supraviețuiască lună de lună cu bruma de bani pe care le-o dă statul după o viață întreagă de muncă. Dacă nu au apucat să facă economii, nici că o vor mai putea face la bătrânețe. De-abia se descurcă cu plata utilităților și a medicamentelor. Unii sunt ajutați de copii, dacă aceștia o duc mai bine. Alții sunt nevoiți să-și ajute ei copiii sau nepoții, învinși de criza economică din ultimii ani. Pensiile mici le taie orice elan. „Săptămânal, zeci de pensionari vin în audiență să mă întrebe de ce au pensiile așa de mici. Au muncit o viață întreagă și se așteaptă la o pensie mai mare. Ei cred că noi am greșit și ne solicită recalculare. Dar nu e vorba de erori. Oamenii nu știu. Se trezesc cu pensii de 600, 700 de lei și nu înțeleg de ce. Nu știu nici cum o să se descurce. Calculul însă le arată că asta este pensia lor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Casei Județene de Pensii, Cristina Samoilă. Trei perioade pentru calcul Pensia se calculează diferit pentru trei perioade de cotizare: intervalul înainte de anul 2000, intervalul între 2001 și 2010 și perioada de după 1 ianuarie 2011. Pentru perioada de dinainte de 1 aprilie 2001, baza de calcul a pensiei este constituită din salariul tarifar înscris în carnetul de muncă și sporurile permanente prevăzute de lege, acordate sub formă de procent din salariul tarifar sau ca sumă fixă plătită pentru diferite compensări. Iată câteva din cele mai frecvente sporuri permanente care intră în baza de calcul a pensiei: sporul de vechime, sporurile pentru condițiile grele de muncă, sporul de șantier, pentru care cei lucrau pe șantiere, departe de domiciliu, sporul pentru conducerea formațiilor de lucru, indemnizații pentru personalul navigant, majorarea salariilor pentru cei distinși cu ordine și medalii, indemnizații de conducere, spor pentru lucru sistematic peste program, pentru lucru de noapte, pe schimburi, conform unui grafic, pentru lucrătorii în învățământ, spor pentru personalul civil care a lucrat în unitățile militare. Nu se iau în calcul la pensie al 13-lea salariu, premiile anuale sau din cursul anului pentru realizări deosebite, diurnele de deplasare, câștigurile pentru plata orelor suplimentare ocazionale și alte sporuri care nu au avut caracter permanent. Bază de calcul limitată Pentru perioada de după 1 aprilie 2001, baza de calcul a fost stabilită prin Legea nr. 19/2000, până la 21 decembrie 2010, și prin Legea nr. 263/2010, după 1 ianuarie 2011. Baza de calcul a pensiei a fost limitată ca sumă în perioadele: 1 aprilie 2001 - 31 decembrie 2002, la trei salarii medii pe economie utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, între 1 ianuarie 2003 - 30 iunie 2007, la cinci salarii medii pe economie utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar după 1 ianuarie 2011, la patru salarii medii pe economie utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Se acordă punctaje suplimentare pentru contribuția la pensie suplimentară cu 2%, 3% sau 5% în perioada 1 ianuarie 1967 - 31 martie 2001, pentru perioada stagiilor de cotizare lucrate în grupele de muncă I și II (înainte de aprilie 2001) și în condiții deosebite, condiții speciale sau alte condiții (după 1 aprilie 2001). Pensii de trei ori mai mici decât salariile Conform Legii pensiilor nr. 263 din 2010, cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare. Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv. Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică. Ca să vă faceți o idee, câștigul salarial mediu nominal brut pentru luna iulie 2012 a fost de 2.147 de lei, cu 0,3% mai mare decât cel din luna iunie. Așadar dacă ați avut timp de un an salariu brut de aproximativ 2.147 de lei, veți primi un punct de pensie, adică 738,40 lei. Ceea ce înseamnă că veniturile vor fi de trei ori mai mici. „Când le explic oamenilor că pentru un punct de pensie este nevoie să ai salariul mediu pe economie de 2.100 de lei, nu le vine să creadă. Practic, pentru ca să primești o pensie de 738 de lei, trebuie ai lunar cel puțin 2.100 de lei salariu. Acesta este sistemul de calcul acum”, a mai adăugat directorul Casei de Pensii. Așadar, pensionarii din ziua de azi se pot considera norocoși. Pentru generațiile următoare vin vremuri și mai grele.