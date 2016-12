De ce se plâng patronii din turism

Reuniți la Mamaia pentru a trage linie după o vară întreagă, hotelierii și agențiile de turism s-au plâns de lipsa de suport din partea statului pentru a dezvolta turismul de pe litoral. Chiar și așa, anul acesta s-a înregistrat o creștere a interesului românilor pentru stațiunile de pe litoralul românesc. „Peste 50 la sută din vânzările prin agenții de turism se fac pentru Mamaia și Năvodari, dar este pentru prima dată în ultimii trei ani când vânzările pentru stațiunile din zona Eforie - Mangalia își reiau trendul pozitiv. Sunt și raportări pe minus, este vorba despre Olimp, din cauza lipsei de investiții în infrastructură, și Costinești, unde vorbim despre evaziune fiscală, cu cazări la particulari”, a explicat Lucia Nora Morariu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Potrivit statisticilor realizate de agențiile de turism, valoarea medie a pachetului per turist a fost de 599 de lei pe litoral, în creștere cu 2 la sută față de vara lui 2013, în timp ce valoarea medie a pachetului per turist în restul destinațiilor a fost de 621 de lei, în creștere cu 3 la sută față de anul trecut. Pe stațiuni, turiștii din Mamaia au cheltuit, în medie, 720 de lei, în Eforie Nord - 567 de lei, în Olimp - 499 de lei, în Saturn - 486 de lei, în Venus - 481 de lei, în Jupiter - 462 de lei, în Cap Aurora - 449 de lei, în Costinești - 426 de lei, în Neptun - 417 lei și în Eforie Sud - 311 lei. „Anul 2014 a adus cu el o sensibilitate mărită a turiștilor pentru raportul preț-calitate, cu o orientare preponderentă către criteriul preț. Iată de ce stațiunile de pe Litoralul Verde (zona Eforiilor și a Mangaliei), acelea în care se fac vizibile investiții în infrastructura locală și, mai ales, investiții hoteliere și în care prețurile sunt sensibil mai mici decât în Mamaia, au început să aibă creșteri de vânzări mai importante. Și, deși acestea sunt încă departe de a concura cu Mamaia - Năvodari, fiecare în parte, împreună cu o susținere a unei dezvoltări sustenabile, axată mai mult pe ceea ce pot aduce ele nou în peisajul turistic de litoral al României, pot redeveni o destinație turistică de forță. Infrastructura, spații verzi, parcuri, promenade, locuri de joacă pentru copii, siguranța turiștilor, liniștea vacanțelor pentru familiile cu copii, clădiri mai puține și mai frumoase, logică în amenajarea stațiunilor și susținerea bazelor de cură balneară, tratament și SPA, acestea sunt valorile pe care Litoralul Verde trebuie să și le asume!”, a mai spus președintele ANAT.La rândul lor, hotelierii au confirmat creșterile de vânzări în turism, dar au reclamat lipsa de implicare a autorităților naționale în susținerea turismului pe litoral. „Sunt foarte multe probleme în zona hotelieră. Practic, fără o implicare puternică din partea celor care guvernează țara, turismul în România nu mai poate funcționa. Trebuie schimbată legislația privind taxele și impozitele, mai ales impozitul forfetar, pentru care am lucrat în echipă mai bine de patru luni de zile, dar a rămas într-un birou la Senat. De asemenea, impozitul pe clădiri este o aberație, având în vedere că nu există reduceri pentru hotelurile care funcționează mai puțin de șase luni pe an. În plus, nu mai putem funcționa cu un TVA de 24 la sută”, a precizat Nicolae Bucovală, președintele Asociației Patronatelor din Mamaia.