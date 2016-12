De ce s-au trezit constănţenii cu facturile umflate la căldură

4

Unde nu-i cap vai de..........buzunar !

Un exemplu de reținut. Am cumpărat centrală în rate, am izolat casa (polistiren plus termopane) făcând împrumut la bancă. După 3 ani s-au amotizat toate cheltuielile. Atenție oameni buni : - pe mine mă costă gazul pentru cele 5 luni de iarnă în medie pe lună 135 lei pentru căldură, apă caldă la baie și bucătărie plus aragazul (când te gândești că butelia costă minim 55 lei). Ziua în casă (casa are 86 mp) am 23 grade Celsius iar noaptea 21 grade. Apă caldă am la discreție. Dacă te duce mintea și vrei condiții decente cu bani puțini trebuie să scapi de hoții de la RADET și CET. Nu e normal ca tot timpul să aștepți de la stat pomeni (adică de la noi ceilalți) cum ar fi să-ți subvenționeze gigacaloria. Eu unul nu sunt de acord să le plătesc căldura și apa caldă celor racordați la RADET. Voi de ce nu-mi plătiți mie nimic ???????????????.