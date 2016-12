De ce renunţă constănţenii la încălzirea de la RADET

2

socialismul energetic

In spatele asazisului pret colosal la gigacalorie stau toate aceste ajutoare la incalzire ce se acorda unor cetateni in numele primarului si al guvernului actual. Problema este ca in Constanta nu se doreste sa se normalizeze pretul aberant al gigacaloriei, logica e urmatoarea, I-am pus cu botul pe labe pe votanti, pe mine ma voteaza cei carora le dau subventie si ajutoare, iar restul sa plateasca sa le iasa pe nas ca au ei bani... de ce sa scad pretul gigacaloriei cand eu pot face spectacole grandioase si inutile in care eu sa ma costumez in diferite personaje celebre ale istoriei.... La fel face si RADET, desi cetatenii racordati isi achita facturile aberante la zi, RADET inregistreaza datorii catre ELECTROCENTRALE SA Constanta, oare ceva nu e in regula??? Nu mai spun de parcul de masini achizitionat de RADET care plimba salariatii pentru interese personale, iar toate acestea se-ntampla in conditiile in care cetateanul normal care nu primeste subventie la caldura intampina o gramada de obstacole in vederea debransarii si optarea pentru un sistem de incalzire economic, eficient si optim??? Unde este dreptul propritarului de apartament atata timp cat el trebuie sa ceara aprobarea RADET PENTRU debransare?????