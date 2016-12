DE CE RĂMÂNE CONSTANŢA FĂRĂ CĂLDURĂ ÎN TOIUL IERNII

Avarie după avarie la sistemul de încălzire

DE CE RĂMÂNE CONSTANȚA FĂRĂ CĂLDURĂ ÎN TOIUL IERNII

Rețelele de utilități ale Constanței sunt dintre cele mai vechi din țară. Multe datează de pe vremea ceaușistă și, deși sunt depășite din toate punctele de vedere, încă mai sunt în funcțiune. Au fost peticite și răspeticite, dar mai trebuie să mai tragem de ele până când vor putea fi înlocuite toate.Poate cea mai gravă situație este la CET, acolo unde în ultima perioadă au fost înregistrate numeroase avarii, care, din păcate, au lăsat sute și chiar mii de constănțeni fără apă caldă și căldură, în toiul iernii, la -11 grade Celsius. „În anul 2014, am înregistrat 153 de avarii, toate din cauza conductelor foarte vechi. Rețeaua are mai bine de 46 de ani și, în prezent, este supradimensionată, pentru că nu mai sunt atâția consumatori. Am constatat că aceste avarii apar la o perioadă scurtă de timp, imediat după ce am furnizat agent termic la temperaturi foarte ridicate. Dacă livrăm peste 90 de grade Celsius, la câteva zile, cedează rețeaua. E veche și rezistența la rupere a sudurilor la țeava care are suduri elicoidale scade dramatic”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul general al Electrocentrale Constanța, Gheorghe Enache.Așa se explică și avariile apărute în primele zile ale acestui an, în cartierul Tomis Nord și în centrul municipiului, dar și cele de miercuri seară, din zona Faleză Nord. „În perioada sărbătorilor, am livrat apa la 98, chiar 99 de grade Celsius. Este aproape abur, după care au apărut avariile. Pe 2 ianuarie, am lucrat toată noaptea, iar miercuri noapte am lucrat din nou, în Faleză Nord. Am finalizat lucrarea și, când să dăm drumul la apă, au apărut alte probleme. Cu toată bunăvoința noastră, altă soluție nu avem momentan”, a mai spus șeful CET.Acesta a mai pomenit de avariile violente, în cascadă, petrecute în luna februarie 2014, imediat după ce a fost furnizat agent termic la peste 100 de grade Celsius, în perioada viscolului cu cod roșu, de la finele lui ianuarie. „Acum menținem temperatura sub 100 de grade pentru că nu vrem să mai avem problemele de anul trecut. Folosim tehnologie veche, dar altă soluție nu avem”, a completat Gheorghe Enache.Lăsat fără un leu în contSingura soluție pentru ca aceste avarii să nu mai apară este înlocuirea rețelei vechi. Însă acest lucru este aproape imposibil, mai ales acum, după ce Electrocentrale Constanța s-a rupt de Electrocentrale București, și, în urma divizării a rămas fără niciun leu în cont. „Toate eforturile noastre, în prezent, se canalizează pe asigurarea combusti-bilului necesar pentru producerea de agent termic suficient pentru toată Constanța. A fost o divizare cu numeroase obiecțiuni, în urma căreia nu ne-a fost lăsat nici măcar un leu în cont pentru cumpărarea de gaze naturale. Am reușit să facem un nou contract, cu Romgaz, dar ne trebuie în permanență bani. În prezent, se consumă gaze naturale de peste 500.000 de lei pe zi”, a adăugat directorul general al CET.Imediat cum va trece cu bine peste iarnă și peste această situație grea, șeful CET intenționează să se concentreze pe reabilitarea rețelei termice, dar și pe construcția unui grup de cogenerare a energiei termice, care ar avea un consum mult mai mic de gaze naturale.