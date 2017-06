De ce nu-şi plătesc cotizaţiile asociaţiile de proprietari

1

Un adevar crud

Rolul UAP,a fost inca de la inceput, acela de a-i oferi o functie -platita- unui oltean(contaamiral in retragere DRAGU).Acesta, si-a adus in UAP, toti pupincuristii cu care a lucrat in marina.Cat timp Mazare i-a oferit(adica l-a "cumparat")un sediu,platit din contributiile constantenilor, Dragu & UAP Constanta,nu s-a razboit cu serviciul specializat din cadrul primariei, care incalca LEGEA in picioare.De-abia cand primaria l-a dat afara din sediu,Dragu si-a dat arama pe fata,pozand in luptatorul care apara asociatiile de proprietari vs.Primaria Constanta.