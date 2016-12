De ce nu se mai căsătoresc constănţenii

De ce nu se mai căsătoresc constănțenii

A venit sezonul nunților, dar pe la Casa Căsătoriilor din Constanța cam bate vântul. Nu mai e aglomerația de odinioară, mirii și nuntașii nu se mai calcă în picioare. Nici acordeoniștii veseli, care luau toate rudele la rând să le cânte pentru un bănuț, nu o mai duc prea bine. E criză și în buzunarele tinerilor care vor să-și unească destinele, dar și în buzunarele nuntașilor. Potrivit directorului Serviciului de Stare Civilă din cadrul Primăriei Constanța, Rodica Ana Crăciun, anul acesta s-a redus simțitor numărul constănțenilor care s-au căsătorit. „Sunt mult mai puține căsătorii decât în anii trecuți. Viața e mai grea, e de înțeles!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Rodica Ana Crăciun. De la începutul anului 2012, au fost oficiate numai 1.178 de căsătorii. 2012 pare a fi un an chiar mai slab decât 2011, când s-au înregistrat cele mai puține căsătorii după 1980. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2011, în România și-au unit destinele 106.000 de cupluri. Cârciumarii le duc dorul nunților de odinioarăSe pare că nici proprietarii restaurantelor nu o duc mai bine. Nu mai sunt asaltați de miri pentru a-și programa nunțile. Cei care o fac totuși sunt foarte atenți la meniul ales, să nu fie prea scump, și au mai puțini invitați decât în anii trecuți.„Nunțile sunt în ultimii ani pe un trend de scădere în restaurantele hotelurilor, atât ca număr de evenimente, cât și ca număr de persoane care participă la acesta. Principala vină este criza economică, care a redus bugetele alocate de români pentru astfel de evenimente”, a explicat și Radu Enache, președintele Federației Industriei Hoteliere din România. „Vom face nuntă la anul, dacă o fi mai bine!”O mare parte din tinerii care mai au curajul să ia viața în piept și să își întemeieze o familie aleg să facă o ceremonie scurtă la Casa Căsătoriilor și o petrecere doar pentru apropiați. „Nu am vrut nici să ne împrumutăm, nici să ne punem părinții la cheltuieli. Așa că ne-am luat de mână, ne-am dus la Casa Căsătoriilor doar cu ei și cu nașii și am zis «Da!». Vom face nuntă la anul dacă o fi mai bine, dacă nu ne ducem tot așa la biserică și poate că o să fim chiar mai fericiți decât cei care invită 200 de oameni”, ne-a spus Adriana Chiru, din Constanța. Unii, chiar dacă își permit să finanțeze o nuntă, se gândesc că mai bine folosesc banii pentru luna de miere; nici nu riscă să rămână cu datorii după nuntă și își scutesc rudele de o cheltuială semnificativă. „Este o prostie asta cu nunțile în România. Toți o fac cu fală, ca să oblige mesenii să le dea daruri mari. Vor să se îmbogățească, să-și cumpere mașină sau să-și renoveze apartamentul după nuntă. E o afacere și nu este normal. Cel mai frumos ar fi ca nuntașii să vină cu un cadou simbolic și toată lumea să se simtă bine, că doar o dată în viață te însori. Sau așa speri atunci!”, a povestit și Mircea Spânu, din Constanța. Mai mulți bebelușiCeva mai bine stau constănțenii la nașteri. „Până pe data de 7 septembrie 2012, avem înregistrate 3.746 de nașteri și 2.740 de decese”, a mai completat Rodica Ana Crăciun de la Starea Civilă Constanța.