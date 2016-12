De ce nu scade preţul la apă

De ce nu scade prețul la apă

Până la finele anului 2014, apa constănțenilor nu se va scumpi nici măcar cu câțiva bănuți. Anunțul a fost făcut de directorul general al SC RAJA SA, Felix Stroe, care a spus că, deși cheltuielile au cres-cut, prețul va fi păstrat ace-lași, deocamdată. „Prețul la apă nu se mărește până la data de 31 decembrie 2014. Cu toate că prețurile la combustibil, energie electrică au tot crescut, materialele s-au scumpit, deci nouă ne-au crescut cheltuielile, păstrăm același preț la apă”, a declarat Felix Stroe. Potrivit acestuia, apa din Constanța este de o calitate excepțională și nu este nevoie să cumpărăm apă plată la bidon. „Consumați apă de la robinet! Eu beau apă de la robinet, de la RAJA. Apa este un lichid viu. Apa care stă șase luni, îmbuteliată în plastic și nu se schimbă deloc, are în ea conservant. Apa de la izvor nu rezistă, se strică, la fel și apa noastră. Ne zbatem să renunțăm la tratamentul cu clor și să rămânem doar la cel pe bază de ultraviolete, dar nu putem, ne obligă legea”, a mai spus directorul general al RAJA. Acesta este de părere că prețul apei ar putea scădea numai dacă legea le va permite să cumpere energie electrică mai ieftină, direct de la Hidroelectrica, și dacă TVA-ul la apă va fi redus. „Este imoral ca TVA-ul la apa de băut să fie de 24 la sută, ca la parfum sau alte produse. Dacă energia electrică ar fi mai ieftină, ar mai scădea prețul cu 10 la sută și dacă TVA-ul ar fi zero la apă, apa s-ar putea ieftini cu o treime. Noi am făcut solicitări. Toate guvernele ne-au refuzat, nu am avut, din păcate, succes”, a mai spus Felix Stroe. În prezent, în județul Constanța, un metru cub de apă costă 4,68 lei, cu TVA și un metru cub de apă pentru canalizare costă 4,16 lei cu TVA. Așadar, la fiecare metru de apă consumat, constănțenii plătesc 8,84 de lei, consumul pentru canalizare calculându-se la 100 la sută consumul de apă.