De ce nu mai fac constănţenii copii

1

rusine

Am 2 copii cu varsta intre 2-6 ani. Statul, sta.....pe banii mei si atat. Alocatia este 40 de lei dar din ei dau 10 lei pe luna / copil pt gunoiul, gunoiului de la primarie. Cu diferenta sa creasca cine poate un copil. Gigacaloria a facut-o nenorocitul ca pe gramul de aur, am intretinerea 850 lei / luna de iarna... Multi aleg insa si confortul personal, cunosc exemple. D c sa bage 12 000 euro pe an in intretinerea copiilor can de banii aceia asigura un confort personal sporit, poate o masina, poate haine, o excursie... unde mai pui ca cei tineri nu au simtul raspunderii, in afara de distractie si viata lipsita de stres nu stiu. Da vreunul din ei o noapte de club si fete pe o noapte de tinut copilu in brate cand urla si e bolnav, fara sa stii ce poti face penyru el ?? Categoric nu... e vorba si de altruism, ele. Nu vor silueta deteriorata,, ei libertatea de a mai copilarii. Va spun din proprie experienta ca e greu dar si frumos, cand scot copii pe strada si ii vede lumea de mana, frumosi si bine crescuti e mai mare mandria, poate altul trece pe langa noi cu o masina noua, o cucerire noua, alte haine, etc dar ii asigur ca diferenta s-a facut deja si pana una alta e spre binele acelor copii nenascuti. Decat sa aiba parte de lipsa de afectiune si neputinta de a fi crescuti, mai bine unul sau deloc. Meseria de parinte este una foarte grea si pentru care nu te pregateste nimeni, presupune sacrificii pe care nu multi sunt dispusi sa si le asume, dar e cea mai frumoasa realizare a vietii, sa lasi in urma ta oameni de care sa fii mandru, asa cum sunt eu mandru de copii si familia mea. Si sa stiti ca acea vorba din batrani inca e adevarata, unde creste unul, mai e loc si de al doilea ! Spor la cresterea noii generatii, din partea unnui tata de 31 de ani, mandru de familia lui.