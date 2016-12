De ce nu mai este ucenicia o şansă pentru tinerii necalificaţi

De ce nu mai este ucenicia o șansă pentru tinerii necalificați

Subvenționată de stat, ucenicia ar trebui să fie o șansă atât pentru tineri să-și găsească un job, cât și pentru angajatori de a avea forță de muncă ieftină. În realitate, însă, patronii nu se înghesuie să se lege la cap cu angajați fără experiență, pe caresunt obligați să-i țină sub contract și un an. Iar mulți tineri renunță repede când dau de greu și mai mult îi încurcă pe șefii lor.Deși statul a gândit ucenicia ca pe o facilitate de angajare și formare profesională direct la locul de muncă, legea pare să aibă multe lacune, cauză pentru care mulți angajatori nu sunt tentați de astfel de salariați. Patronii constănțeni evită să angajeze ucenici, chiar dacă le-ar da șansa de a-și crea propriul personal calificat. Unii spun că subvenția de la stat este prea mică având în vedere efortul de a forma un astfel de angajat, pe care, ulterior, ar trebui să-l țină în echipă cel puțin un an, indiferent de competențele și randamentul acestuia.„Am avut o tentativă de a lua un băiat, să-l învăț meserie și să mă ajute pe viitor. Era dificil, pentru că trebuia cineva să stea tot timpul lângă el, să-i explice, nu te puteai baza că face singur ceva. Ne întârzia mult, dar am spus că va merita. Până la urmă, după patru luni, când începuse să învețe câte ceva, a renunțat. I s-a părut prea greu. Așa că eu doar am pierdut. Nu mă mai încurc cu așa ceva. Eu am nevoie de oameni care să îmi aducă plus valoare, nu pe care să stau pe loc, să-i învăț, după care să plece”, ne-a spus V. S., din Constanța, proprietarul unei făbricuțe de mobilă și parchet din lemn masiv.De cealaltă parte, puțini tineri din ziua de azi au răbdarea să învețe cu adevărat ceva, să stea la un salariu mic, de începător. Și mai puțini sunt dispuși să muncească pe brânci pentru a-și face un viitor. Fug după joburi unde pot câștiga mai bine, așteptând un bacșiș gras, fără să realizeze că, în viitor, o meserie îi va ajuta mai mult.„Am vrut să învăț, să mă fac electrician. Am și muncit un an. Primeam salariul minim pe economie, în timp ce alți prieteni de-ai mei munceau câteva ore, la bar, în Mamaia și câștigau într-o săptămână cât luam eu într-o lună. Așa că am plecat de la atelier. Poate peste câțiva ani, după ce mă mai distrez puțin, ca barman, o să mă apuc din nou de meseria de electrician”, ne-a spus Claudiu, un tânăr de 17 ani din Constanța.Calificare la locul de muncăConform legii, ucenicia este o facilitate de angajare și formare profesională, direct la locul de muncă, subvenționată de stat, astfel încât resursa umană să corespundă standardelor și cerințelor proprii ale angajatorilor, în ceea ce privește atât calitatea calificării, cât și calitatea personală a angajaților.Această facilitate este recomandată, în primul rând, tinerilor și persoanelor interesate de o meserie concretă, fără calificare momentan, și care au șanse reduse de angajare, cum sunt de exemplu persoanele aparținând categoriilor sociale defavorizate (tineri din centre de plasament, din mediul rural, persoane cu dizabilități, persoanele cu studii limitate etc.).