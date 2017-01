De ce nu creşte şi pensia minimă garantată

De ce nu crește și pensia minimă garantată

Primesc o pensie mizeră, de doar 350 de lei, cu care trebuie să se întrețină timp de o lună de zile. Statul consideră că le întinde o mână de ajutor oferindu-le cei 350 de lei și, într-adevăr, banii sunt bineveniți, dar insuficienți.De aproape cinci ani, persoanele care, la ieșirea la pensie, nu au stagiul de cotizație complet și, după calculare, obțin o pensie mai mică de 350 de lei, li se completează suma astfel încât să primească, lunar, 350 de lei. Măsura a fost luată în anul 2009, pentru a reduce sărăcia și a îmbunătăți standardul de viață al populației. Guvernul a introdus, la momentul respectiv, „pensia socială minimă garantată, menită să completeze pensia până la 350 de lei lunar pentru toți pensionarii cu cuantumul pensiei sub această sumă, finanțată de la bugetul stat”. Conform actului normativ, necesitatea reglementării unei pensii sociale minime a rezultat ca urmare a faptului că, au existat pensii în sistemul public de pensii al căror nivel se situa sub nivelul veniturilor care să asigure beneficiarilor un minim nivel de trai.Astfel, nivelul pensiei minim garantate a fost stabilit la 300 de lei începând cu data de 1 aprilie 2009 și la 350 de lei începând cu 1 octombrie 2009, urmând ca pentru anii următori, acesta să fie stabilit anual, prin legea bugetului de stat și majorat prin legi de rectificare a bugetului de stat. Însă, guvernanții pare că au uitat faptul că au posibilitatea să crească suma și, de atunci, pensia minim garantată nu a mai fost majorată nici măcar cu un leu. În tot acest timp, pensiile celelalte au crescut. Câte puțin, câte puțin, dar, se știe că orice bănuț în plus este binevenit.„Am auzit că de la 1 ianuarie anul acesta vor crește pensii. Am așteptat cu inima la gură poștărița să văd cât am luat în plus și am aflat că pensia mea a rămas la fel, pentru că se numește pensie socială. Mi se pare o nedreptate. Adică toate celelalte pensii mai mari cresc, numai ale noastre, care sunt cele mai mici, rămân la fel. Nu se aplică nici măcar creșterea inflației. Cum să ne descurcăm noi cu 350 de lei. Soțul meu are și el 800 de lei. E puțin. E foarte greu, mai ales atunci când întreținerea vine 300 de lei, lumina vine 150 de lei, televizorul și telefonul sunt 50 de lei. Abia ne mai rămân bani să mâncăm până la ziua în care vine pensia”, ne-a scris Maria Suru, o pensionară din Constanța.Femeia recunoaște că mai primește ajutor de la băiatul lor plecat la București, care le cumpără carne, pentru că știe că părinții săi nu își permit să se hrănească prea bine. „Slavă Domnului că suntem sănătoși. Deocamdată. Dacă ar fi trebuit să mai dăm bani și pe medicamente nu știu de unde am mai fi avut sau la ce ar fi trebuit să renunțăm”, ne-a mai povestit constănțeanca.Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Județene de Pensii Constanța, Kristina Mutiș, în județul Constanța, aproximativ 10 la sută din vârstnicii pensionați beneficiază de pensie socială. „Din cei 139.000 de pensionari care sunt înregistrați, în prezent, în județul Constanța, aproximativ 15.900 primesc pensie minim garantată de 350 de lei”, a explicat reprezentantul CJPC.Fostul ministrul al Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Mariana Câmpeanu, a declarat, recent, că, în prezent, nu se preconizează o creștere a pensiei minim garantate. „În ce privește persoanele care au venituri foarte mici, trebuie căutate soluții sau schimbată toată filosofia sistemului de pensii”, a spus Mariana Câmpeanu. Rămâne de văzut ce soluții va găsi noua echipă ministerială, condusă de ministrul interimar Doina Pană.