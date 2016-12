De ce Mamaia nu este Miami? Premierul Ponta, băgat în şedinţă de patronii din turism

1

Capitalist in cărja-un posibil raspuns

Daca facem o comparatie intre Mamaia si Miami,trebuie sa comparam si capitalismul romanesc cu cel american,sa comparam mentalitatile si actorii politici din cele doua tari.Sa intram in mintea lui Obama si sa o inlocuim cu mintea lui Ponta.La fel facem si cu mentalitatile capitalistilor americani si roamani.Sa spunem ca Obama(cu mintea lui Ponta) si-a facut concediul la Mamaia. Intors in America,Obama declara pe aeroport ca la Mamaia este mai ieftin decat la Miami si se bucura ca la Acapulco(in tara vecina) sunt mai putini turisti americani. Doamne ajuta ! Hotelierii din Miami fac o criza de nervi.Il baga pe Obama intr-o sedinta la Miami.Hotelierii cer ajutoare federale,facilitati fiscale si sa se termine cu controalele ANAF-ului(american) si cu arestarile FBI-ului. In timpul asta,congresmenii americani isi tripleaza lefurile. Lefurile cresc si in restul administratiei americane,guvernatorii si Obama sunt primii pe lista, ca doar au crestere economoca.Lefurile guvernatorilor sunt marite ca sa-i opreasca din furat. Doctorii americani,profesorii,militarii,politistii cer si ei marirea salariilor ca altfel emigreaza in Mexic sau in Romania.Un grup de emigranti pakistanezi someri,canta si danseaza pe un porcoi de dolari americani. "Fara numar,fara numar.."-striga emigrantii pakistanezi. Obama zambeste impaciuitor si declara ca America are o crestere economica. Doamne ajuta ! Primarul orasului Miami se da cu zmeul in timpul programului.Toata vara se da cu zmeul pe plajele din Miami.Iarna pleaca in concediu la Mamaia, ca e mai ieftin.Primarul defileaza pe strazile din Miami insotit de 7 tinere fecioare.Spune ca face treaba asta ca sa atraga vapoarele cu turisti.Primarul se crede magnet. Mafia americana,contrabandistii,politicienii americani corupti sunt arestati pe capete."Este un atac la adresa democratiei americane,lasati oamenii sa fure"-striga un fel de Tariceanu al lor." Asa este,sa aparam bunatate de capitalism american"-aproba Obama(un fel de Ponta al lor).COMEDIE AMERICANA cu ACTORI ROMANI-un posibil raspuns.