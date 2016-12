De ce la Constanţa sunt de zece ori mai puţine locuri de muncă decât la Cluj

1

Viata de marmota dobrogeana

In judetul marmotelor,viata este sezoniera.Mancam numai in sezon,ne distram numai in sezon,toate se fac in sezon.Daca marmota alpina intra in hibernare in luna octombrie,marmota dobrogeana hiberneaza incepand cu luna septembrie.Cand marmota Phil isi vede umbra in luna februarie,membrii Clubului Marmotei din Punxsutawney trag concluzia ca iarna va mai dura inca sase saptamani.Noi nu avem o marmota americana dar avem in schimb o marmota in primarie.Marmota Radu,scoate capul din vizuina in luna mai.Daca marmota noastra isi vede basca,inseamna ca sezonul dansurilor din buric a inceput.Ca sa-si pastreze caldura, marmota alpina doarme cu capul intre picioare. Marmota din Dobrogea gandeste cu capul dintre picioare.Sa vedem ce ne va prezice la anul, marmota Radu.Daca presedintele Basescu va fi demis in luna februarie,inseamna ca marmota noastra a prezis bine.Vom dansa toata vara anului 2013.Trebuie sa ai studii superioare ca sa afirmi ca agricultura,turismul si constructiile sunt activitati sezoniere.Doamna Gabriela Spataru ne-a dat o explicatie dar nu ne spune un lucru:cum se face ca in judetul Constanta presedintele CJC este etern si viata noastra este sezoniera ?