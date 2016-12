De ce îşi bat românii nevestele

4

hmmm

12000 de cazuri in trei ani, inseamna cam 4000 de cazuri pe an. Raportat la 18 milioane de votanti (adulti) cit la suta inseamna? Faceti dvs. calculele, sa nu gresesc. Si atunci, cum de a devenit problema asta grava? Somajul e mult mai grav. (Si potenteaza violenta in familie...) Emigrarea fortei de munca -si femei, si intelectuali- e mult mai grava. Abandonul familial sau scolar sunt mault mai grave. Dar nu e frumos sa vorbim de somaj si nerealizarile guvernului acum, in campanie electorala... Pierde electorat USL-ul care se lauda cu 60-70% din voturile viitoare... Si atunci, trageti pe violenta conjugala, ca sa aduceti femeile la urne sa voteze cu PZD! Cite femei au fost muscate de maidanezi in ultimii 4 ani? Nu vi se pare ridicol sa luati masuri dure impotriva barbatilor si sa va bagati cu sila in familiile oamenilor, dar sa nu rezolvati problema maidanezilor care agreseaza NUMAI femei, copii si batrini? (Ai naibii maidanezi, sunt sexisti pe fata dar asta nu deranjeaza pe nimeni. Ia sa faca un barbat asa... sau o haita de barbati... oliolio!) Voi sunteti chiar asa de..............? Va lasati manipulate pe fata? Nu aveti nitica minte, nu analizati si voi stirile? Asa e ordinul? Poate ca veti mai medita la stfel de stiri. Dar unde sunt solutiile? Vad ca va propuneti doar sa le puneti pe femei sa-si toarne barbatii. Altceva? Ia luati dvs. arhivele justitiei la puricat si vedeti cate violente conjugale existau in Romania in anii '40, cate in anii '50 etc. Faceti statistica si pe urma veniti cu interpretarea fenomenului. Si nu va mai raportati al violul conjugal inainte de noul Cod penal. Mentalitatea comuna nu-l considera viol, pe atunci. In rest, mai ganditi si voi, mai fetelor, doar munca, doar munca? Ati ajuns -fara sa stiti- agente PZD? Rushinik!