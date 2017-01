De ce e mai scumpă sandala la Constanţa decât la Barcelona?

De ce e mai scumpă sandala la Constanța decât la Barcelona?

Magazinele au scos la interval colecțiile noi, de primăvară-vară 2011. Culori calde, materiale înflorate, modele de ultimă oră și… prețuri de-ți taie respirația. E drept că obrazul subțire cu cheltuială se ține, dar este oare drept ca românii să plătească mai mult pentru același produs doar pentru că-l cumpără din România și nu din Spania, Marea Britanie, Bulgaria sau Statele Unite ale Americii? Am făcut un tur virtual al magazinelor de firmă și am constatat că aceeași pereche de sandale Zara costă la noi în țară 359 de lei, iar în Marea Britanie 59,99 lire sterline, adică echivalentul a 293 lei, în Spania 59,95 euro, adică 252 lei, și în Statele Unite ale Americii 99,9 dolari, adică 304 lei. La fel se întâmplă și cu alte produse. Un tricou pe care îl cumpărăm din România cu 59 lei costă în Spania 9,95 euro, adică 41 lei. Cum se face că românii plătesc mai mult pentru același produs decât alți clienți din Europa și chiar din Statele Unite ale Americii? Apetența românilor pentru brand Unul din motive ar putea fi costul transportului, dar este puțin probabil ca din Spania până în România transportul mărfurilor să coste mai mult decât până în Marea Britanie sau Statele Unite ale Americii. Apoi ar fi costul chiriei. Dar, la fel, nu se pot compara chiriile din mall-urile românești cu cele din Londra sau New York sau Madrid. Însă este posibil ca strategia marilor branduri să aibă în vedere și apetența românilor pentru tot ceea ce este de firmă. Faptul că românii au descoperit relativ recent branduri renumite și le-au transformat în magazinele lor favorite de shopping este, probabil, speculat de managerii acestora. Prima lege a marketingului este aceea că cererea dictează prețurile, așa că dacă un operator economic știe că ar putea cere 100% mai mult pe un produs cu siguranță o va face. De altfel, se pare că aceeași strategie se aplică și în Rusia, unde prețurile sunt chiar mai mari decât la noi în țară. Dar, este de înțeles, în Rusia sunt cei mai mulți milionari în euro decât oriunde în lume. Cumpărați online În concluzie, dacă vreți să cumpărați mai ieftin, ca și cum sezonul reducerilor ar fi tot timpul anului, o puteți face online. Costul transpor-tului îl plătiți separat, dar cu cât luați mai multe produse cu atât este mai convenabil. Nemaivorbind că ați putea să vă convingeți și prietenele să cumpărați în același pachet și să împărțiți contravaloarea transportului. Și pentru ca să fiți sigure că alegeți mărimea potrivită mergeți în mall și probați produsul respectiv înainte de a-l comanda online.