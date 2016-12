De ce drepturi beneficiază salariaţii asiguraţi

De ce drepturi beneficiază salariații asigurați

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale este obligatorie pentru toți cei ce utilizează forța de muncă angajată cu contract individual de muncă. Conform legii, asigurarea are drept scop prevenirea accidentelor de muncă, dar și reabilitarea medicală și socioprofesională a asiguraților, victime ale accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale. În plus, tot în baza acestei asigurări, salariații care se rănesc la serviciu pot primi bani pe termen lung și scurt, sub formă de indemnizații și alte ajutoare.Concret, asigurații sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale au dreptul la următoarele prestații și servicii: reabilitare medicală și recuperarea capacității de muncă, reabilitare și reconversie profesională, indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizație pentru reducerea timpului de muncă. Totodată, angajatul poate beneficia de compensații pentru atingerea integrității, iar familia poate beneficia de despăgubiri în caz de deces.