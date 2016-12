De 8 Martie, constănţencele circulă gratuit cu autobuzele RATC

1

Vrem egalitate

Pe data de 2 februarie 2016 Parlamentul a votat sa sarbatorim pe 8 martie - Ziua femeii și pe 19 noiembrie - Ziua bărbatului . Potrivit Raportului Comisiei pentru egalitate de sexe din Camera Deputaților, propunerea legislativă "are ca scop eliminarea discriminării dintre femei și bărbați " .As dori pe 19 noiembrie sa ma plimb moca cu autobuzul. Insa daca alegerile locale sunt in iunie ,vor mai fi valabile pomenile electorale pana in toamna ? Daca se vor schimba stapanii de la Casa Alba iar cei noi nu vor mai fi de acord cu atatea gratuitati ce va face RATC-ul va ajunge in situatia TVR ?