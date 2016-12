Data limită pentru depunerea cererilor de debranşare RADET

2

Scrisoare deschisa catre RADET Constanta

Draga RADET Mi-am cumparat acum trei luni o rama foto digitala.Am zis ca poate oi pleca si eu in concediu cu familia si apoi 10 ani ma tot uit la poze ca cine stie cand mai strang si eu un ban de concediu.Toate bune si frumoase pana am aflat ca am nevoie de o gramada de avize pentru punerea ei in functie si adio concediu.Asa ca am inceput anevoioasa incercare de obtinere a acestor necesare si trebuincioase avize. Am inceput cu ENEL.Dupa cererea de rigoare si asteptarea de 30 de zile a sosit si raspunsul.Mi se dadea voie sa pun in functie rama foto doar dupa ce trimeteam si un certificat al producatorului din care sa reiasa tipul de radiatie electromagnetica emisa de rama foto,plus dovada ca rama ar urma sa fie amplasata intr-un loc izolat ca acea radiatie sa nu se imprastie spre vecini.Si sa fie instalata de un electrician autorizat!Am obtinut certificatul cu tipul radiatiei emise de la producator si am trimis si o poza cu viitorul amplasament al ramei foto insotit de o schita izometrica.Dupa alte 30 de zile am primit avizul FAVORABIL de instalare a ramei foto.Am rasuflat usurat, cu toate ca nu era cazul inca! Apoi am cerut asociatiei de proprietari din care fac parte, sa convoace de urgenta o sedinta extraordinara cu toti locatarii pentru a obtine si acordul lor de punere in functie a ramei foto,nu de alta dar trece vara si se invechesc pozele din concediul petrecut dupa avize.Aici recunosc ca am avut ceva probleme!In primul rand nu au venit asistatii.Au spus ca ne cunosc pe noi muncitorii, ca auzim si noi de ceva noutati tehnologice si hop,vrem si noi.Si nu au venit dar motivul invocat a fost ca ei lucreaza in agricultura si au ceva de lucru cu un sac de seminte ceva.Nu stiu ce insamantari se fac in august dar nu ma bag,or lucra si ei pentru banii primiti de la primarie!Apoi doi pensionari care stau doua blocuri mai departe de mine au spus ca ei nu semneaza tabelul cu cei care sunt de acord cu montarea ramei mele foto ca au citit intr-un ziar local ca astea sar usor in aer si daca ei raman fara geamuri la apartament ce fac la iarna?Au semnat si ei dup ce le-am dat scris ca, daca sare rama mea foto in aer, le platesc geamurile sparte.Ce sa fac acum,asta e!Pana la urma au semnat tabelul atatia cat mi-au trebuit adica jumatate plus unu din asociatia noastra compusa din 8 blocuri,dar daca asta este legea locala ce sa-I faci!Acum am tabelul stampilat si parafat de administrator,presedinte de asociatie si contrasemnat de cenzori.Sper ca totul este in regula ,imi fac dosarul si-l depun la voi.Dar fie vorba intre noi,dar dosarul asta al vostru si taxele sunt cam mari!Eu am dat pe rama mea foto 69RON!Dar ma rog,poate sunt asa mari pentru ca ajutati orasul cu ceva,poate platiti transportul asistatilor alora ce lucreaza in agricultura,aia cu semintele,nu stiu. Dupa ce am cumparat dosarul de punere in functie a ramei foto digitale,am trecut la completarea lui.Cam multe anexe tata!Am facut schita cu vecinii si am obtinut semnaturile lor.Mai greu a fost cu vecinul de deasupra mea.Asta este asa de surd ca mie nu-mi mai trebuie televizor, asa de tare se aude televizorul de la el.Nu vroia sa semneze ca a auzit ca unele rame foto au sunet si daca eu las pozele sa mearga cu fundal sonor el cum se mai uita la antene?I-am promis si lui solemn ca dau drumul la rama foto doar cand se uita la Observator si pana la urma mi-a semnat si el dar deja nervii mei au inceput sa cedeze.Dupa ce am alergat si dupa presedintele de asociatie sa-mi copleteze tabelele si anexele din dosar mai am o problema care nu reiese prea clar din dosar si as vrea sa-mi raspundeti la scrisoare ca sa nu-mi respingeti dosarul pe motiv de incomplet ca nu mai am bani de inca o depunere (s-au dus si banii de concediu):rama mea foto va sta langa televizor ,la o distanta de 74,3 cm de coloana de caldura.Este buna aceasta distanta sau nu?Nu de alta dar sa nu spuneti apoi ca atractia gravitationala exercitata de rama mea foto va colmata coloana de incalzire si voi perturba intregul sistem de incalzire al orasului si apoi imi veti cere daune si cine stie cate prejudicii. Semnat Cu stima,un cetatean al anului 2016 care vrea sa-si asigure un confort macar de anul 1990.