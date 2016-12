Cutremur mare în 2016! Cât de pregătită este Constanţa pentru un seism puternic

1

Fluierul si apa,ne cutremuram!

Constanta ca si restul tarii este la mana Domnului in caz de dezastru. Tari civilizate au mari probleme in cazuri deosebite,noi nu trebuie sa ne bazam pe lozinci si sa acceptam realitatea,ca suntem la cacat.Daca niste insi cu sau fara uniforma,indiferent de functiile lor se umfla in pene ca sa-si dea importanta nu inseamna ca trebuie sa-i si luam in seama.Fiecare din noi trebuie sa fie oarecum pregatit,sa se bazeze pe propriile forte si cunostinte ,cam atat. Daca ai ghinionul sa locuiesti intr-o cladire de rahat,asta e,despre morti numai bine..... Fiti lucizi,aveti incredere in voi ,pregatiti-va sa nu fiti ajutati decat daca aveti un noroc chior.