Cutremur în Vrancea. Vezi ce magnitudine a avut

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cutremur în Vrancea. INFP a anunțat că seismul a avut o magnitudine de 4.1. Seismul a avut loc la o adâncime de 122 de kilometri, în apropierea localităților: Valenii De Munte (41 km), Covasna (48 km), Buzau (49 km), Mizil (51 km), Ramnicu Sarat (53 km).Seismul a avut loc la ora locala 21h02min31sec, iar epicentrul sau a fost localizat in Muntii Buzaului, zona SIRIU-GURA TEGHII-NEHOIU (45,45 grade latitudine Nordica, 26,39 grade longitudine Estica), anunță cutremur.net.Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la adancimea de 122 km, iar magnitudinea acestuia a fost de 4,1 grade pe scara Richter. Intensitatea maxima a seismului nu a depasit III grade pe scara Mercalli.Seismele de acest tip sunt frecvente in Vrancea. Ultimul seism de magnitudine peste 4,0 a avut loc la 20 iunie, epicentrul acestuia fiind localizat in Muntii Buzaului (zona LOPATARI-BISOCA-VINTILEASCA); seismul a avut loc la 114 km adancime, magnitudinea acestuia fiind de 4,2 grade.