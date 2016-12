Cutremur în VRANCEA

Un nou cutremur a avut loc în Vrancea, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), un nou cutremur s-a produs in noaptea de duminica spre luni, 8 spre 9 decembrie, in zona seismica Vrancea.Cutremurul a fost inregistrat la ora 00:03, la o adancime de 93 de kilometri, avand o magnitudine de 2.5 grade pe scara Richter. Potrivit INFP, de la inceputul lunii decembrie si pana astazi au fost inregistrate sapte cutremure in zona Vrancea, patru seisme avand loc in data de 5 decembrie, doua pe 4 decembrie si unul pe 1 decembrie, scrie realitatea.net.