Cutremur, cu puțin timp în urmă, în județul Vrancea . Vezi ce magnitudine a avut

Ştire online publicată Marţi, 29 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cutremur in Vrancea. Un cutremur cu magnitudinea 4,1 grade pe scara Richter s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea.Cutremur in Vrancea. Un seism cu magnitudinea 4,1 grade pe scara Richter s-a produs, marti seara, in zona Vrancea.Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 18:53 si s-a produs la o adancime de 121 km.