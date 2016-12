Cursuri gratuite pentru părinţii care vor să ţină pasul cu copiii lor

Cursuri gratuite pentru părinții care vor să țină pasul cu copiii lor

A fi părinte este poate cea mai grea meserie din lume. Unii suntem mai calmi și mai permisivi, alții suntem mai stricți și mai severi. Indiferent cum am fi avem datoria de a ne crește și educa copiii cât mai bine. Uneori ne e greu să ținem pasul cu ei, tocmai de aceea trebuie să învățăm cot la cot cu ei și să ne perfecționăm tot timpul.În Constanța există un loc, o căsuță mică și cochetă, în care adulții învață cum să fie părinți mai buni. Este vorba despre Fundația „Holt“ România, care își are sediul în cartierul Cireșica, pe strada Horia Agarici nr. 5, tel. 0241/65.75.33. Cursurile sunt susținute financiar de UNICEF România și sunt gratuite pentru părinți. Se pot înscrie părinți cu copii de toate vârstele, urmând a fi ulterior selectați pe grupuri. Și dacă nu aveți cu cine să-i lăsați pe cei mici atunci când vă școliți îi puteți lua cu dumnea-voastră, căci voluntarii fundației se vor juca cu ei în camere special amenajate.„Cum să devenim părinți mai buni“„Studiile arată că părinții joacă un rol cheie în toate aspectele ce țin de dezvoltarea copilului. Fiecare copil este unic și are ritmul său propriu de dezvoltare. La rândul său, fiecare părinte este unic. Părinții trebuie să învețe să își cunoască copilul și personalitatea lui și să răspundă individualizat nevoilor sale. Nu există rețetă universală pentru cum să crești un copil. În fiecare clipă putem învăța ceva nou care ne ajută să devenim părinți mai buni. Cu cât părinții știu mai multe, cu atât pot acționa mai eficient și pot rezolva cu succes problemele de familie“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, Luminița Costache, specialist program educație UNICEF România.Intitulate „Cum să devenim părinți mai buni“, cursurile Fundației „Holt“ au ca scop principal acela de a încuraja prinții să-și analizeze mai în profunzime viața și modul cum relaționează cu copiii lor, să descopere o gamă mai largă de alternative eficiente pentru interacțiunea cu aceștia, să aleagă ce este mai potrivit pentru familiile și copiii lor.Tehnici de reducere a stresului și a furiei„Încurajăm abordarea meseriei de părinte dintr-o perspectivă apreciativă și pozitivă, ajutând la reducerea stresului pe care îl resimte familia și urmărim să diminuăm riscul ca părinții să-și manifeste frustrările asupra copiilor lor. Fiind de multe ori obosiți, preocu-pați de grijile cotidiene, părinții nu mai au răbdare pentru a asculta numeroasele întrebări și îngrijorări ale copiilor sau nu mai au suficientă toleranță pentru a accepta anumite comportamente rebele ale aces-tora“, explică Livia Trif, director executiv național „Holt“ România.Întâlnirile părinților sunt percepute ca și o reală metodă de relaxare, precum și un prilej de autoevaluare și auto-îngrijire prin dezvoltarea unei atitudini pozitive și apreciative, dezvoltarea sentimentului de apartenență la un grup având aceleași bucurii, griji și preocupări, precum și conștientizarea faptului că nu sunt singuri în solicitanta meserie de părinte.Rețea de sprijin și socializare„A fi un bun părinte reprezintă adesea a dărui foarte mult copilului tău. Dar a fi un bun părinte, mai înseamnă și a fi bun cu tine însuți. Un părinte relaxat, un părinte cu un nivel ridicat al prețuirii de sine va putea face față cu mai multă ușurință momentelor dificile. De asemenea, prin intervenția de grup, reușim să înlăturăm sentimentul de izolare socială a părinților, acum interacționând cu alți părinți, aflați în situații similare. Ei sunt ajutați să-și creeze o rețea de sprijin, care poate să continue și după finalizarea cursurilor, să acceseze și alte resurse ale comunității. Astfel, devin deschiși și solidari, învață să se automotiveze și să-și construiască așteptări bazate pe realitate, orientate spre stimularea potențialului de dezvoltare, al lor și al copiilor“, mai adaugă Livia Trif.Cursurile sunt structurate în opt sesiuni, cu durata de aproximativ două ore și jumătate. Temele abordate sunt autoîngrijirea, ges-tionarea stresului și a furiei, comunicarea eficientă, creșterea, dezvoltarea și stimularea copilului, importanța jocului, atașament și participare, disciplinare pozitivă.„Programul de educație parentală derulat de către «Holt» România nu reprezintă o soluție unică, pentru toate problemele vieții de părinte, dar, în mod cert, reprezintă un pas către o nouă abordare a meseriei de părinte, deoarece subliniază că, dincolo de provocări, de stresul parental și inerentele îngrijorări, meseria de părinte este cea mai recompensatoare și generatoare de bucurii și satisfacții“, mai spune Livia Trif.