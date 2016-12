Curăţenie în toată ţara! Într-o singură zi!

Curățenie în toată țara! Într-o singură zi!

Au mai rămas numai două zile până la Curățenia Națională de sâmbătă, 25 septembrie. Campania de ecologizare, intitulată „Let’s do it, Romania!”, este organizată de mișcarea „Let’s do it, world!“ și presupune o amplă mobilizare de voluntari pentru colectarea de deșeuri din zone cu gunoaie din întreaga țară. „Curățenie în toată țara! Într-o singură zi!” – acesta este sloganul sub îndemnul căruia voluntarii, „înarmați” cu mănuși și saci de gunoi, vor face curățenie în zona în apropierea căreia locuiesc. În cadrul campaniei, tot cu ajutorul voluntarilor, s-a realizat o hartă a deșeurilor, unde sunt marcate toate mormanele de gunoi identificate. Acestea vor trebuie adunate într-o singură zi. Voluntar poate fi oricine dorește să se implice în acest proiect: este suficient să completeze un formular, pe site-ul www.letsdoitromania.ro. Aceștia vor fi grupați în echipe de minimum cinci persoane. Toți voluntarii sub 18 ani trebuie să se prezinte în ziua acțiunii cu o declarație semnată de un părinte sau tutore legal, prin care acesta își exprimă acordul cu participarea minorului la activitățile de curățenie. În județul Constanța, cele mai multe gunoaie au fost identificate în zona litoralului. Pe harta deșeurilor sunt marcate numeroase puncte roșii, unde zac mormane de gunoaie. Voluntarii au găsit pungi pe câmpia de la ieșirea din Limanu spre Albești, PET-uri și pungi la marginea șoselei la ieșirea din Vama Veche, gunoi depozitat sub stâlpii de înaltă tensiune de la intrarea în Limanu dinspre Șantierul Naval din Mangalia, grămezi dispersate de gunoi în liziera insulei Mangalia, materiale de construcții abandonate la intrarea în Eforie Nord și multe deșeuri pe marginea drumului spre Năvodari.