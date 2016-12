"Curăţăm Constanţa noastră". Au început lucrările la spaţiile verzi din Satul de Vacanţă

"Curățăm Constanța noastră". Au început lucrările la spațiile verzi din Satul de Vacanță

Campania demarată de Primăria municipiului Constanța, „Curățăm Constanța noastră!“, a ajuns la sfârșitul primei săptămâni. Lucrătorii de la salubrizare, cei din cadrul Serviciului de Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța, precum și angajații societăților subcontractante continuă acțiunile de curățenie și igienizare.În cursul zilei de ieri, muncitorii au tuns iarba în cartierul Tomis II, au cosit și greblat în zona City Park , în parcul din Poarta 6 și în zona Far, au plantat gazon în casete stradale pe bulevardul 1 Mai, iar în stațiunea Mamaia și în cartierul CET, au tăiat și toaletat arbori. De asemenea, au avut loc acțiuni de dezinfecție și dezinsecție în zona Casa de Cultură, reparații în cartierul CET și spălări și vidanjări în Poarta 6.Tot ieri, lucrătorii de la salubrizare au strâns peste 20 de tone de deșeuri din zonele unde au acționat, după ce, în cursul zilei de marți, au adunat mai bine de 146 de tone de gunoaie din stațiunea Mamaia.Astăzi, vor continua acțiunile de cosit și greblat în Satul de Vacanță și în parcul de la gară, tăierea și toaletarea arborilor în stațiunea Mamaia, în cartierul CET și Tomis Nord și plantările de gazon în zona gării. Vor avea loc și acțiuni de dezinfecție și dezinsecție în cartierul CET și Brătianu, de spălare și vidanjare în Tomis Nord și reparații în cartierul Brătianu.Voluntarii Carrefour, sub coordonarea Greenpact, au răspuns inițiativei „Curățăm Constanța noastră“ și au participat cu 25 voluntari pentru acțiunea de igienizare din zona Universității „Ovidius”, pe bulevardul Aurel Vlaicu. Aceștia au strâns peste 50 de saci cu deșeuri.Și Auchan, sub coordonarea Greenpact, au participat la campania Primăriei Constanța, 50 de voluntari ajutând la igienizarea zonei peninsulare a orașului și a Portului turistic „Tomis”. Voluntarii au strâns peste 120 de saci cu gunoaie, de la hârtii și pungi până la resturi de mobilier și cauciucuri. Deșeurile colectate au fost preluate pentru reciclare, de către Serviciul de Igienă Publică din cadrul Primăriei Constanța.