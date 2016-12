Cum vrea statul să facă adopţiile mai simple şi mai rapide

Cum vrea statul să facă adopțiile mai simple și mai rapide

Centrele de plasament și casele asistenților maternali sunt pline de copii părăsiți de părinți dar care, din pricina legislației mult prea greoaie, nu au fost încă declarați adoptabili și nu au putut fi luați acasă. Aproape în al doisprezecelea ceas și după un maldăr de petiții și solicitări, statul încearcă acum să simplifice procedurile și să le ofere o familie copiilor singuri.Camera Deputaților a adoptat, în cursul zilei de ieri, un proiect care prevede simplificarea procedurilor în cazul adopției, precum și un concediu de maximum un an pentru acomodarea între părinte și copil. Modificările legislative au fost făcute în urma unei analize realizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA). În acest sens, la nivelul ANPDCA a fost constituit un grup de lucru format din specialiștii instituției, reprezentanți ai direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, dar și ai organizațiilor neguvernamentale.Scopul principal al schimbărilor propuse de actul normativ este reducerea timpului pentru dobândirea statutului de copil adoptabil, flexibilizarea procedurii de evaluare a adoptatorilor și susținerea demersurilor de adopție ale acestora, revizuirea dispozițiilor privind potrivirea copilului cu o familie adoptatoare, soluționarea mai rapidă de către instanța judecătorească a cauzelor pe care le presupune finalizarea unei adopții, dar și reducerea termenului în care un copil poate deveni eligibil pentru adopția internațională.Drepturi mai puține pentru părinții biologiciPractic, dacă părinții biologici citați de către instanța judecătorească refuză să se prezinte pentru exprimarea consimțământului la adopție la două termene, copilul poate fi declarat adoptabil fără consimțământul lor. Dacă părinții sau rudele copilului nu pot fi găsite în termen de șase luni, pot fi demarate procedurile de adopție. De asemenea, dacă aceștia au fost găsiți, dar declară că nu doresc să se ocupe de copil sau refuză să semneze declarațiile, micuțul poate fi declarat adoptabil.Mai mult decât atât, noile prevederi elimină termenul de doi ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil. Odată obținut acest statut, ca urmare a pronunțării unei hotărâri de către instanța judecătorească, va fi valabil până la încuviințarea adopției copilului respectiv sau până la împlinirea de către acesta a vârstei de 14 ani. În acest sens, nu mai este necesară reluarea demersurilor în instanță și pe cale de consecință nici reluarea căutărilor părinților și rudelor.Concediu de acomodareÎn ce privește persoanele care doresc să adopte, se prelungește valabilitatea statutului de familie adoptatoare de la un an la doi ani. De asemenea, aceștia pot beneficia de concediu de un an, atunci când adoptă copii de peste doi ani. Pentru copiii până la doi ani se aplică indemnizația și concediul pentru creșterea copiilor. Acesta se acordă la cererea părintelui, iar indemnizația este de 1.700 lei pe lună - 3,4 ISR (indicator social de referință - în valoare de 500 lei).Propunerile au în vedere și soluționarea mai rapidă de către instanța judecă-torească a cauzelor pe care le presupune finalizarea unei adopții. Astfel, termenul de apel va fi redus la cinci zile, față de 30 de zile cât este în prezent, reglementarea primului termen de judecată se va face în 15 zile de la înregistrarea cererii, iar judecarea cererilor de încredințare în vederea adopției se va face fără a mai fi necesară citarea părților.Cât despre adopția internațională, se înjumătățește termenul în care un copil poate deveni eligibil pentru adopția internațională, de la doi ani la un an.Proceduri greoaieÎn prezent, Legea adopțiilor este foarte restrictivă, procedurile standard ajungând să dureze chiar și aproape doi ani de zile. „Pentru copiii intrați în sistemul de protecție se prioritizează menținerea legăturilor cu familia biologică și lărgită și numai în cazul în care aceștia declară în scris că nu își doresc reintegrarea copilului, abia atunci copilul poate fi declarat adoptabil și se poate demara deschiderea procedurii de adopție. Timpul de adopție al unui copil poate fi redus prin declararea acestuia ca fiind adoptabil într-un timp cât mai scurt, precum și disponibilitatea familiilor atestate de a accepta și copii din categoria celor grei adoptabili”, explică purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Roxana Onea.