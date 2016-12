Cum vrea RADET să-i convingă pe constănţeni să nu se debranşeze

1

Adio și-un praz verde !

Domn Popa,raul a fost facut.Pretiosule,"este greu să vii după Radu Mazăre la conducerea partidului, este greu să atingi performanțele lui...",ca sa citez din clasicii partidului.Domn Popa,gura bate fundul.Pentru ca voi RADET-ul si titanul,nepretuitul Mazare ati divizat orasul in posesori de "gipane" /BMW-uri si sarmani,in patrioti si in "băsei",ati ajuns unde meritati.Niciun "băsel" nu este dispus sa plateasca o gigacalorie mai scumpa ca sa castigati voi mai multe voturi de la "sarmani".Domn Popa,prin anul 2011,intr-un comentariu postat aici l-am avertizat pe Mazare ca se apropie ziua cand va dormi incaltat cu bocancii in pat,cu basca pe cap si cu valiza de alarma la usa.Mazare nu a crezut si a spus in gandul lui ca sunt un "băsel" nenorocit.Uite ca am avut dreptate.Pentru dumneata am o veste trista.In maxim un an de zile,pana la alegeri vei avea "colindători" la ușa,fix la ora patru dimineata.Deșteptareaa.....si la vorbitor !