Cum vrea Primăria Constanţa să rezolve problema locurilor de parcare

Greaua mostenire

Cand am facut ochi,prin anii '50,primele cuvinte auzite de mine la radio au fost "greaua mostenire burghezo-mosiereasca".Dupa 60 de ani Fagadau,un urmas al bolesevicilor stalinisti din anii '50 imi vorbeste despre greaua mostenire socialista.Are mult tupeu baiatul asta.El ne vorbeste despre comunisti ? Spuneti-i lui Fagadau,ca acest oras a fost modernizat incepand cu anii '60- '70.La vremea aia arhitecti adevarati,arhitecti responsabili au proiectat si construit mari cartiere de locuinte unde au prevazut spatii de parcare,locuri de joaca,parcuri mari,complexe sportive,complexe comerciale,etc.Aveti dovada pe teren.Mai tarziu,Mazare,primul idiotl municipal, nu a dat doi bani pe aceste zone unde a facut retrocedari dupa capul lui ,a vandut terenuri,a furat terenuri,si-a improprietarit prietenii din politica si toate neamurile lui de tigan bucurestean.Mazare a facut pipi pe toata Constanta si pe toata stiinta arhitectilor adevarati.Asa se intampla cand alegi un bufon in fruntea comunitatii.Numai in fata blocului meu a existat o parcare "comunista" proiectata pentru 50-70 autoturisme,o parcare care azi a ajuns benzinarie datorita primului idiot municipal.Alt exemplu.In fata garii Constanta a existat o parcare.Si aceasta parcare a fost nenorocita de Mazare din care a facut a doua autogara sau autogara de langa autogara.Fagadau a pierdut ocazia sa taca.Uite cum ne explica acest tupeist,ales tot de Mazare,uite cum ne explica el de ce nu avem noi parcari in Constanta.Asta ne da lectii ? Mult tupeu le trebuie la pesedistii astia.De aici se vede ca Fagadau ori face pe prostul ori nu stie pe ce lume traieste.Se vede ca cest om nu s-a nascut si nu a trait in acest oras,nu este legat de oras,este rupt de realitate.Spuneti-i sa taca....sa taca...sa taca...... ! Cel putin sa nu mai vorbeasta despre vechiul oras Constanta ca mai mult NE IRITA.